61 साल पहले 'ब्रजभाषा शैली' से बना था वहीदा रहमान का गाना, लता दीदी की सुरीली आवाज में हुआ अमर

एंटरटेममेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार का खिताब जीतने वालीं वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान (Waheeda Rehman) को भला कौन नहीं जानता। हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर राज करने वालीं वहीदा ने अपने दौर में एक से एक बढ़कर एक फिल्में कीं।

इस आधार पर आज हम आपको वहीदा रहमान की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के ऐसे कल्ट गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको ब्रजभाषा के माध्यम से बनाया गया था। आइए जानते हैं कि वह गाना कौन सा है।

ब्रजभाषा से बना था वहीदा रहमान का गाना करीब 5 दशकों तक सिनेमा जगत में अपनी धाक जमाने वालीं अभिनेत्री वहीदा रहमान के करियर की सबसे यादगार फिल्म के बारे में बात की जाए तो वह अभिनेता देव आनंद की फिल्म गाइड थी। साल 1965 में रिलीज होने वाली गाइड न सिर्फ वहीदा और देव साहब की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, बल्कि ये हिंदी सिनेमा की भी आइकॉनिक मूवी रही। इस फिल्म का एक गाना आज भी यादगार है, जिसके बोल हैं- पिया तोसे नैना लागे रे... (Piya Tose Naina Laage Re)।

ये लता दीदी की आवाज का ही जादू है, जो पिछले 61 सालों से पिया तोसे नैना लागे रे... गीत को सिनेमा जगत में खूब सुना जाता है। प्रेमिका अपनी प्रेमी से प्यार का इजहार करने के लिए आज भी वहीदा रहमान के इस गाने का इस्तेमाल एक न एक बार जरूर करती हैं।