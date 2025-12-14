105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद पूरी हुई थी तलाश, 65 साल पुरानी मूवी का ये सॉन्ग आज भी है कल्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गानों को फिल्मों की जान माना जाता है। पुराने दौर से चला आ रहा है कि कल्ट क्लासिक सॉन्ग हमेशा से श्रोताओं की पहली पसंद बने रहे हैं। इसी आधार पर आज हम आपको 65 साल पुराने गाने की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं, जिसका चयन संगीतकार ने 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद किया था।

इतना ही नहीं इस सॉन्ग की शूटिंग के लिए मेकर्स ने एक भव्य सेट तैयार किया था, जिसके लिए उस जमाने में 1 करोड़ की मोटी लागत भी लगी थी। सुरों की कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने उस गीत को अपनी मधुर आवाज दी थी और आज भी ये गाना हर किसी का फेवरेट माना जाता है। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

हिंदी सिनेमा का कल्ट क्लासिक गीत जिस गाने के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है। उसे 1960 में रिलीज होने वाली फिल्म मुगल-ए-आजम में दिखाया गया था। निर्देशक के एस आसिफ की इस ऑल टाइम फेवरेट फिल्म के संगीतकार नौशाद थे और वह गाना एक्ट्रेस मधुबाला पर फिल्माया गया, जब प्यार किया तो डरना क्या... (Jab Pyar Kiya To Darna Kya) था। इस गानों को बनाने से पहले नौशाद ने 105 गानों को रिजेक्ट किया था, तब जाकर इसे फानइल किया था।