Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद पूरी हुई थी तलाश, 65 साल पुरानी मूवी का ये सॉन्ग आज भी है कल्ट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    बॉलीवुड गाने लंबे अरसे से श्रोताओं के दिलों को सुकून पहुंचाते आ रहे हैं। इस आधार पर आज हम आपको हिंदी सिनेमा के एक ऐसे आइकॉनिक गाने के बारे में बताने ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    रोचक है इस गीत की स्टोरी (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गानों को फिल्मों की जान माना जाता है। पुराने दौर से चला आ रहा है कि कल्ट क्लासिक सॉन्ग हमेशा से श्रोताओं की पहली पसंद बने रहे हैं। इसी आधार पर आज हम आपको 65 साल पुराने गाने की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं, जिसका चयन संगीतकार ने 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद किया था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतना ही नहीं इस सॉन्ग की शूटिंग के लिए मेकर्स ने एक भव्य सेट तैयार किया था, जिसके लिए उस जमाने में 1 करोड़ की मोटी लागत भी लगी थी। सुरों की कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने उस गीत को अपनी मधुर आवाज दी थी और आज भी ये गाना हर किसी का फेवरेट माना जाता है। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

    हिंदी सिनेमा का कल्ट क्लासिक गीत

    जिस गाने के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है। उसे 1960 में रिलीज होने वाली फिल्म मुगल-ए-आजम में दिखाया गया था। निर्देशक के एस आसिफ की इस ऑल टाइम फेवरेट फिल्म के संगीतकार नौशाद थे और वह गाना एक्ट्रेस मधुबाला पर फिल्माया गया, जब प्यार किया तो डरना क्या... (Jab Pyar Kiya To Darna Kya) था। इस गानों को बनाने से पहले नौशाद ने 105 गानों को रिजेक्ट किया था, तब जाकर इसे फानइल किया था। 

    jabpyarkisisehotahai

    यह भी पढ़ें- 67 साल पुराने आशा भोसले के गाने पर आया Priyanka Chopra का दिल, मधुबाला जैसी खूबसूरती चाहती हैं देसी गर्ल!

    मुगल-ए-आजम के गीतकार शकील बदांयूनी ने इसे लिखने में काफी मेहनत की और 106 बार में वह इसमें कामयाब हुए। ऐसे जाकर मुगल-ए-आजम का जब प्यार किया तो डरना क्या गाना फाइनल हुआ था। गायिका लता मंगेशकर ने इस गाने को अपनी जादुई आवाज में गाया था, 6 मिनट 16 सेकेंड का गाना सुनने के बाद आज भी आपके दिल को सुकून मिलेगा। इस तरह मधुबाला का ये आइकॉनिक सॉन्ग बनकर तैयार हुआ था। 

    खर्च हुए थे एक करोड़ रुपये

    के आसिफ की मुगल-ए-आजम को बनने में करीब 16 साल का लंबा समय लगा था। इतना ही नहीं उन्होंने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहाया था। खासतौर पर फिल्म के जब प्यार किया तो डरना क्या गाने पर, आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार इस गीत का बजट 1 करोड़ था, क्योंकि इसे भव्य सेट पर फिल्माया गया था, जो राज दरबार जैसा दिखता हो। गाने को देखने को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा आसानी से लग जाएगा।

    यह भी पढ़ें- 'फिजिकल इंटीमेसी से...', Madhubala और Dilip Kumar को करीब लाने के लिए इस डायरेक्टर ने दी थी ऐसी सलाह