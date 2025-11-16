श्रीदेवी-माधुरी को दी टक्कर...कुमार सानू से अफेयर...करियर के पीक पर छोड़ा बॉलीवुड, अब कहां हैं Meenakshi Seshadri?

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:13 PM (IST)

    मीनाक्षी शेषाद्री ने 1983 में 'हीरो' और 'दामिनी' जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में पहचान बनाई। कई बड़े सितारों के साथ काम करने के बाद, उन्होंने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। उन्होंने बैंकर हरीश मैसूर से शादी की और टेक्सास में बस गईं। कुमार सानू के साथ उनके अफेयर की खूब चर्चा थी।  

    मीनाक्षी शेषाद्री अब कहां हैं?

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। मीनाक्षी शेषाद्री (Meenakshi Seshadri) ने साल 1983 में बॉलीवुड फिल्म पेंटर बाबू से डेब्यू किया था। हालांकि ठीक इसी साल रिलीज हुई फिल्म हीरो जिसमें वो जैकी श्रॉफ के साथ नजर आई से उनको फेम मिला। लेकिन वो फिल्म दामिनी थी जो उनके करियर की मील का पत्थर साबित हुई। मीनाक्षी ने इस तरह हीरो और घातक जैसी कई हिट फिल्मों में काम किसा लेकिन फिर अचानक से गायब हो गईं।

    मीनाक्षी के प्यार में पड़े राजकुमार

    मीनाक्षी को बचपन से ही कला और संस्कृति का बेहद शौक था। वह बचपन से ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर थीं। मीनाक्षी ने मात्र 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था। एक्ट्रेस ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सभी के दिल पर छाप छोड़ी। उन्होंने आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और सनी देओल जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। इसी दौरान डायरेक्टर राजकुमार संतोषी उनके प्यार में पड़ गए। मीनाक्षी ने साल 1990 में घायल में काम किया इसके बाद 1993 में वो घायल में नजर आईं।

    बैंकर से की मीनाक्षी ने शादी

    इन फिल्मों को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था और इसी दौरान उन्होंने मीनाक्षी को प्रपोज कर दिया। हालांकि, मीनाक्षी ने संतोषी का प्रपोजल तो ठुकरा दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड को भी अलविदा कह दिया। इसके बाद न तो उनकी कोई फिल्म आई और ना ही वो किसी बॉलीवुड पार्टी या फंक्शन में नजर आईं। बॉलीवुड को अलविदा कहने के बाद मीनाक्षी ने हरीश मैसूर नाम के एक बैंकर से शादी कर ली। ये शादी न्यूयॉर्क में रजिस्टर कराई गई। दोनों शादी के बाद पूरे परिवार के साथ टेक्सास में रहते हैं। मीनाक्षी और हरीश के दो बच्चे हैं, एक का नाम केंद्रा और दूसरे का नाम जोश है।

    कुमार सानू के साथ था अफेयर

    वहीं बात करें मीनाक्षी शेषाद्री की लव लाइफ की तो खबर है कि एक्ट्रेस कुमार सानू को डेट कर रही थीं। कुमार सानू ने दो शादियां की थीं और कहा तो ये तक जाता है कि उनकी पहली शादी रीता के साथ इसलिए टूटी क्योंकि उन्हें शक था कि कुमार सानू का किसी के साथ अफेयर है। कुमार सानू की मुलाकात मीनाक्षी शेषाद्रि से महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के प्रीमियर शो में हुई थी। दोनों ने तीन साल तक डेट किया। फिलहाल मिनाक्षी टेक्सास में डांस क्लास हैं और समय-समय पर अपनी पूरी टीम के साथ इवेंट्स का हिस्सा बनती हैं। वे कई बड़े कार्यक्रमों में अपनी टीम के साथ डांस कर चुकी हैं।

