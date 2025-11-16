श्रीदेवी-माधुरी को दी टक्कर...कुमार सानू से अफेयर...करियर के पीक पर छोड़ा बॉलीवुड, अब कहां हैं Meenakshi Seshadri?

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। मीनाक्षी शेषाद्री (Meenakshi Seshadri) ने साल 1983 में बॉलीवुड फिल्म पेंटर बाबू से डेब्यू किया था। हालांकि ठीक इसी साल रिलीज हुई फिल्म हीरो जिसमें वो जैकी श्रॉफ के साथ नजर आई से उनको फेम मिला। लेकिन वो फिल्म दामिनी थी जो उनके करियर की मील का पत्थर साबित हुई। मीनाक्षी ने इस तरह हीरो और घातक जैसी कई हिट फिल्मों में काम किसा लेकिन फिर अचानक से गायब हो गईं।

मीनाक्षी के प्यार में पड़े राजकुमार मीनाक्षी को बचपन से ही कला और संस्कृति का बेहद शौक था। वह बचपन से ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर थीं। मीनाक्षी ने मात्र 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था। एक्ट्रेस ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सभी के दिल पर छाप छोड़ी। उन्होंने आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और सनी देओल जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। इसी दौरान डायरेक्टर राजकुमार संतोषी उनके प्यार में पड़ गए। मीनाक्षी ने साल 1990 में घायल में काम किया इसके बाद 1993 में वो घायल में नजर आईं।