    Amitabh Bachchan के को-एक्टर प्रियांशू उर्फ छोटा छत्री का मर्डर, चाकू से गोदकर की गई हत्या

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:44 PM (IST)

    साल 2022 में आई बॉलीवुड फिल्म झुंड के अभिनेता प्रियांशु क्षत्रिय की नागपुर में हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते हुई इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रियांशु के दोस्त ध्रुव साहू को हिरासत में लिया गया है जिसके साथ उसे आखिरी बार देखा गया था।

    अमिताभ बच्चन के को-एक्टर का मर्डर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2022 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म झुंड में बाबू छेत्री का किरदार निभाने वाले प्रियांशु क्षत्रिय की बुधवार सुबह नागपुर के जरीपटका इलाके में कथित तौर पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के सिलसिले में उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया है।

    अभी मामले की चल रही जांच

    द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, जरीपटका के पुलिस इंस्पेक्टर अरुण क्षीरसागर ने कहा, "अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि, हमने क्षत्रिय के दोस्त ध्रुव साहू को हिरासत में लिया है, जिसके साथ उसे आखिरी बार मंगलवार रात देखा गया था। हम इस हत्या के पीछे की मंशा का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जांच जारी है।"

    पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी की पहचान ध्रुव लाल बहादुर साहू के रूप में हुई है जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। उसे घटना के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है।

    अमिताभ बच्चन के साथ किया था काम

    21 वर्षीय छेत्री ने नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित जीवनी पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा झुंझ में काम किया और अपने अभिनय से खूब प्रशंसा बटोरी। एनजीओ स्लम सॉकर के संस्थापक विजय बरसे के जीवन पर आधारित फिल्म झुंड एक सेवानिवृत्त खेल शिक्षक की कहानी है, जो वंचित बच्चों के साथ एक फुटबॉल टीम बनाता है और खेल के माध्यम से उनके जीवन को बदल देता है।

    एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, छेत्री और साहू अच्छे दोस्त थे और अक्सर साथ में शराब पीते थे। अधिकारी ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए बताया कि मंगलवार आधी रात के बाद, साहू और छेत्री जरीपटका इलाके में एक खाली पड़े घर में शराब पीने गए। यह घटना बुधवार सुबह छेत्री के घायल अवस्था में पाए जाने से कुछ घंटे पहले हुई थी।

