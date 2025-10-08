Amitabh Bachchan के को-एक्टर प्रियांशू उर्फ छोटा छत्री का मर्डर, चाकू से गोदकर की गई हत्या

साल 2022 में आई बॉलीवुड फिल्म झुंड के अभिनेता प्रियांशु क्षत्रिय की नागपुर में हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते हुई इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रियांशु के दोस्त ध्रुव साहू को हिरासत में लिया गया है जिसके साथ उसे आखिरी बार देखा गया था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2022 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म झुंड में बाबू छेत्री का किरदार निभाने वाले प्रियांशु क्षत्रिय की बुधवार सुबह नागपुर के जरीपटका इलाके में कथित तौर पर पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के सिलसिले में उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया है।

अभी मामले की चल रही जांच द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, जरीपटका के पुलिस इंस्पेक्टर अरुण क्षीरसागर ने कहा, "अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि, हमने क्षत्रिय के दोस्त ध्रुव साहू को हिरासत में लिया है, जिसके साथ उसे आखिरी बार मंगलवार रात देखा गया था। हम इस हत्या के पीछे की मंशा का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जांच जारी है।"