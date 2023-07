Sanjeev Kumar Love Story: इश्क में खराब थी संजीव कुमार की किस्मत, एक ने तो ठुकराने के बाद ताउम्र नहीं की शादी

नई दिल्ली, जेएनएन। Sanjeev Kumar Birth Anniversary: जब बात बेहतरीन अभिनेताओं की होगी, तो उसमें संजीव कुमार का जिक्र जरूर सुनने को मिलेगा। संजीव किसी भी किरदार को निभाते नहीं थे, बल्कि इसे जीते थे। उनकी नेचुरल एक्टिंग गॉड-गिफ्टेड थी। संजीव कुमार ने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्मों से नवाजा है, जिसकी दर्शकों पर छाप सालों तक रहेगी। भले ही स्टारडम के दिनों में संजीव का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, लेकिन प्यार के मामले में संजीव बदकिस्मत रहे।

संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में हमेशा प्यार की कमी खली। उनका कई अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ा, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ने से पहले ही टूट गया। एक बार तो एक एक्ट्रेस ने खुद जाकर संजीव को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन अभिनेता ने साफ इनकार कर दिया और फिर उस अदाकारा ने कभी शादी नहीं की। आइए, आपको संजीव कुमार की लव स्टोरी (Sanjeev Kumar Love Story) के बारे में बताते हैं।

नूतन की ब्यूटी पर दिल हार बैठे थे संजीव

9 जुलाई 1938 को सूरत में जन्मे हरिहर जेठालाल जरीवाला को हरिभाई भी कहा जाता था। वह संजीव कुमार के नाम से मशहूर हैं। संजीव पर एक किताब लिखी गई है- संजीव कुमार: द एक्टर वी ऑल लव्ड (Sanjeev Kumar: The Actor We All Loved)। इस किताब में संजीव की लव स्टोरी के बारे में भी जिक्र है। खासकर नूतन के साथ उनकी कॉन्ट्रोवर्शियल लव लाइफ। नूतन और संजीव की मुलाकात पहली बार फिल्म 'गौरी' (1968) के सेट पर हुई थी।

बायोग्राफी के मुताबिक, नूतन की खूबसूरती देख संजीव को पहली नजर में उनसे इश्क हो गया था। उस वक्त नूतन पहले से ही नेवी ऑफिसर रजनीश बहल के साथ शादी कर चुकी थीं। हालांकि, 'गौरी' के बाद से ही उनका नाम संजीव कुमार से जोड़ा जा रहा था। 'गौरी' के बाद दोनों ने 'देवी' (1970) में भी साथ काम किया। उस वक्त फिल्मी गलियारों में खबरें तेज थीं कि संजीव और नूतन प्यार में हैं।

नूतन ने क्यों मारा था संजीव कुमार को थप्पड़?

नूतन और संजीव का रिश्ता जब अखबरों की सुर्खियां बनने लगा, तब इसका असर अदाकारा की शादीशुदा जिंदगी पर पड़ने लगा। संजीव की बायोग्राफी में कहा गया कि, पति के कहने पर नूतन ने 'देवी' के सेट पर संजीव कुमार को जोरदार थप्पड़ मार दिया था, ताकि इन अफवाहों का अंत हो जाए। बुक में लिखा,

"आरोप है कि सेट पर एक मैगजीन में अपने अफेयर की खबर पढ़ने के बाद नूतन ने शूटिंग के दौरान हरि (संजीव कुमार) को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। माना जा रहा है कि ऐसा उन्होंने अपने पति के कहने पर किया था।"

संजीव कुमार ने ठुकरा दी थी नूतन के पति की माफी

स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में नूतन ने आरोप लगाया था कि संजीव ने उनके अफेयर की अफवाहें फैलाई थीं। एक्ट्रेस ने दावा किया था कि उन्हें एक करीबी सहयोगी से पता चला था कि संजीव कुमार ने उनके साथ अफेयर की खबर फैलाई थी और ये भी कहा था कि वह उनके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही हैं। एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि संजीव तो नूतन के बेटे मोहनिश बहल की कस्टडी के बारे में भी सोच रहे थे।

नूतन और संजीव के बीच मामला इतना बिगड़ गया कि 'देवी' की शूटिंग रुकवानी पड़ी। बहरहाल, बाद में फिल्म के डायरेक्टर वी मधुसुदन राव ने दोनों सितारों की मीटिंग कराई, जहां रजनीश भी मौजूद थे। संजीव ने नूतन से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तब रजनीश ने माफी की पेशकश की, लेकिन संजीव ने उनका माफीनामा ठुकरा दिया। बाद में किसी तरह डायरेक्टर ने दोनों की सुलह कराई और 'देवी' की शूटिंग पूरी हुई।

संजीव कुमार का दूसरा प्यार भी रहा अधूरा

नूतन के बाद संजीव कुमार को फिर से प्यार मिला। रमेश सिप्पी की निर्देशित फिल्म 'सीता और गीता' में हेमा मालिनी (Hema Malini) का डबल रोल था। हेमा के साथ लीड रोल में धर्मेंद्र और संजीव कुमार भी थे। संजीव को फिर से प्यार हुआ और इस बार ये अदाकारा थीं हेमा मालिनी।

संजीव ने हेमा को प्रपोज भी किया था, लेकिन 'ड्रीम गर्ल' ने उनके प्यार को ठुकरा दिया था। हेमा ने संजीव का दो-दो बार प्रपोजल को ठुकराया था। उस वक्त वह जीतेंद्र को पसंद करती थीं। बाद में उन्होंने धर्मेंद्र से शादी कर ली थी।

संजीव के ठुकराने के बाद ताउम्र कुंवारी रहीं ये अभिनेत्री

संजीव कुमार का दो बार दिल टूट चुका था। ऐसे में शायद संजीव तीसरी बार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन उनके चलते एक अभिनेत्री ने जिंदगीभर शादी नहीं की। साल 1975 की बात है, फिल्म 'उलझन' से एक सिंगर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, उनका नाम था सुलक्षणा पंडित (Sulakshana Pandit)।

शूटिंग के दौरान सुलक्षणा, संजीव पर फिदा हो गई थीं और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थीं, लेकिन ये प्यार एकतरफा था। संजीव को हेमा से प्यार था और सुलक्षणा को संजीव से। जब हेमा ने संजीव को ठुकराया तो सुलक्षणा को लगा कि संजीव उन्हें अपना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न संजीव ने सुलक्षणा के प्यार को समझा और ना उनकी शादी के प्रपोजल को स्वीकार किया।

इसका नतीजा ये निकला कि सुलक्षणा ने जिंदगी भर शादी नहीं की। वह ताउम्र कुंवारी रहीं। जब साल 1985 में संजीव का हार्ट अटैक से निधन हो गया था तो इस खबर ने सुलक्षणा को झकझोर कर रख दिया था।