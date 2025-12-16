हिजाब मामले पर भड़कीं जायरा वसीम, दंगल गर्ल ने कहा 'बिना शर्त माफी मांगो'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म दंगल से सक्सेस पाने वाली जायरा वसीम (Zaira Wasim) अब फिल्मी दुनिया से दूर हैं। मजहब की खातिर उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड को अलविदा कह दिया था। हालांकि सोशल मीडिया पर जायरा लगातार एक्टिव रहती हैं। बीते दिनों ही उन्होंने शादी भी की। हाल ही में जायरा वसीम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वीडियो पर आपत्ति जाहिर की है और जमकर भड़ास भी निकाली है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं...

दरअसल हुआ ये कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) एक इवेंट में पहुंचे थे। यहां पर जब वो एक मुस्लिम महिला को एंप्लॉयमेंट लेटर दे रहे थे। इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सभी दंग भी रह गए। जब वो मुस्लिम महिला को लैटर देते हैं तो महिला के हिजाब को नीचे की ओर हटाते हैं।

WTF Nitish Kumar?



Yanking a Woman's Hijab off Her Head while handing her a Job Letter?



That's Assault, Humiliation, and a total Outrage against Her Modesty!



Creepy Old Man Abusing Power—Resign Now, You Disgraceful CM!#NitishKumar #NitishKumarResign #PMModiInJordan… pic.twitter.com/GhE3oreN6s — তন্ময় l T͞anmoy l (@tanmoyofc) December 15, 2025

इसी का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच अब एक्ट्रेस जायरा वसीम ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जायरा ने कहा है कि उन्हें बिना शर्त इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जायरा ने एक्स पर लिखा कि,

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

आपको बता दें कि ये इवेंट पटना में हुआ था जहां नुसरत परवीन नाम की ये मु्स्लिम महिला आयुष डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लैटर दिया गया और इसके लिए सीएम नीतीश कुमार यहां मौजूद थे। जब महिला स्टेज पर लैटर लेने आई तो उसके चेहरे पर हिजाब था। हिजाब देखकर नीतीश कुमार ने कहा कि, यह क्या है। इसके बाद उन्होंने महिला का हिजाब नीचे की ओर खींचा और फिर ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।