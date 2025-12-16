हिजाब मामले पर भड़कीं जायरा वसीम, दंगल गर्ल ने कहा 'बिना शर्त माफी मांगो'
Nitish Kumar Viral Video: हाल ही में जायरा वसीम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वीडियो पर आपत्ति जाहिर की है और जमकर भड़ास भी निकाली है। क्य ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म दंगल से सक्सेस पाने वाली जायरा वसीम (Zaira Wasim) अब फिल्मी दुनिया से दूर हैं। मजहब की खातिर उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड को अलविदा कह दिया था। हालांकि सोशल मीडिया पर जायरा लगातार एक्टिव रहती हैं। बीते दिनों ही उन्होंने शादी भी की। हाल ही में जायरा वसीम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वीडियो पर आपत्ति जाहिर की है और जमकर भड़ास भी निकाली है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं...
बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जायरा का गुस्सा
दरअसल हुआ ये कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) एक इवेंट में पहुंचे थे। यहां पर जब वो एक मुस्लिम महिला को एंप्लॉयमेंट लेटर दे रहे थे। इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सभी दंग भी रह गए। जब वो मुस्लिम महिला को लैटर देते हैं तो महिला के हिजाब को नीचे की ओर हटाते हैं।
WTF Nitish Kumar?— তন্ময় l T͞anmoy l (@tanmoyofc) December 15, 2025
Yanking a Woman's Hijab off Her Head while handing her a Job Letter?
That's Assault, Humiliation, and a total Outrage against Her Modesty!
Creepy Old Man Abusing Power—Resign Now, You Disgraceful CM!#NitishKumar #NitishKumarResign #PMModiInJordan… pic.twitter.com/GhE3oreN6s
इसी का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच अब एक्ट्रेस जायरा वसीम ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जायरा ने कहा है कि उन्हें बिना शर्त इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जायरा ने एक्स पर लिखा कि,
''एक महिला की इज्जत और गरिमा किसी खिलौने के समान नहीं है कि जिससे खेला जाए। खासकर पब्लिक स्टेज पर तो बिल्कुल नहीं। एक मुस्लिम महिला होने के नाते, दूसरी महिला का हिजाब इतनी लापरवाही से खींचे जाते देखना, साथ में उस बेफिक्र मुस्कान के साथ, बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। आप ताकत आपको हदें पार करने की इजाजत नहीं देती। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त के माफी मांगनी चाहिए।''
यह भी पढ़ें- मजहब की खातिर छोड़ा बॉलीवुड, Zaira Wasim समेत इन 8 एक्ट्रेस के नाम हैं शामिल
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
आपको बता दें कि ये इवेंट पटना में हुआ था जहां नुसरत परवीन नाम की ये मु्स्लिम महिला आयुष डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लैटर दिया गया और इसके लिए सीएम नीतीश कुमार यहां मौजूद थे। जब महिला स्टेज पर लैटर लेने आई तो उसके चेहरे पर हिजाब था। हिजाब देखकर नीतीश कुमार ने कहा कि, यह क्या है। इसके बाद उन्होंने महिला का हिजाब नीचे की ओर खींचा और फिर ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
वहीं जायरा वसीम की बात करें तो उन्होंने दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके बाद वो बॉलीवुड को अलविदा कह गईं और हमेशा के लिए ग्लैमर वर्ल्ड को छोड़ मजहब को अपना लिया।
यह भी पढ़ें- दंगल गर्ल जायरा वसीम ने रचाई शादी, सोशल मीडिया पर शेयर की शादी की खूबसूरत तस्वीरें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।