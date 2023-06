Apharan: भोजपुरी एक्टर यश कुमार की फिल्म 'अपहरण' का फर्स्ट लुक हुआ आउट, दबंग अंदाज में नजर आए सुपर स्टार

नई दिल्ली, जेएनएन। Apharan First Look Out: भोजपुरी एक्टर यश कुमार इन दिनों अपनी आने वाली एक्शन ​थ्रिलर फिल्म 'अपहरण' को लेकर सुर्खियों में है। यश की ये फिल्म आपको बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार प्रकाश झा की हिट फिल्मों में से एक अजय देवगन स्टारर फिल्म 'अपहरण' तो याद दिला देगी। यश की इसी फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हो गया है, जिसमें वह काफी दबंग अंदाज में दिख रहे हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक में नजर आ रहे अलग - अलग शेड्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यश कुमार एक बार फिर से रोमांचक कहानी के साथ बॉक्स ऑफिस पर छाने को तैयार हैं।

कुछ ऐसा है फिल्म का फर्स्ट लुक

'अपहरण' के फर्स्ट लुक में आप देख सकते हैं कि यश कुमार की दो तस्वीर और फिल्म की लीड अभिनेत्री प्रियंका रेवाड़ी की भाव भंगिमा खास अंदाज मजें दिख रही हैं। इस फिल्म को लेकर अब तक कई अपडेट्स सामने आ चुके हैं। राकेश कुमार गुप्ता कृत और कैप्टन वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी 'अपहरण' को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है।

फिल्म के निर्देशक अजय श्रीवास्तव हैं, जिसके साथ यश कुमार की जोड़ी दर्शकों को अक्सर पसंद आई है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। 'अपहरण' के रूप में भोजपुरी के दर्शकों को एक और बेहतरीन फिल्म मिलने वाला है। वहीं, निर्देशक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि फिल्म 'अपहरण' की कहानी दर्शकों को पसंद आएगी।

ये लोग भी जुड़े हैं फिल्म से

फिल्म में यश कुमार के साथ प्रियंका रेवड़ी, पूनम सिंह, सुरेन्द्र मिश्रा और गौरी शंकर मुख्य किरदार में हैं। फिल्म के निर्माता अमित कुमार गुप्ता है। फिल्म में संगीत भी काफी खूबसूरत है, जिसे छोटे बाबा ने तैयार किया है। फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले सुरेंद्र मिश्रा द्वारा दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर और गाने कैप्टेन म्यूजिक चैनल पर देख और सुन सकते है।