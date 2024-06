Bhairava Anthem की रिलीज में देरी पर उतावले हुए Amitabh Bachchan, Kalki डायरेक्टर भी नहीं रहे पीछे, दिया ये जवाब

यह भी पढ़ें- Kalki 2898 AD: बर्थडे पर 'कल्कि' से सामने आया दिशा पाटनी का फर्स्ट लुक, फिल्म में Roxie बन दिखाएंगी फुल एक्शन

भैरवा एंथम की हाल ही में घोषणा की गई थी। गाने को पोस्टर में पंजाबी पॉप स्टार दिलजीत दोसांझ के साथ कल्कि 2898 AD के लीड एक्टर प्रभास पंजाबी अवतार में नजर आए। अनाउंसमेंट से ही गाने का बज बना हुआ है। यहां तक कि फैंस के साथ- साथ अमिताभ बच्चन भी भैरवा एंथम की राह देख रहे हैं।

कल्कि 2898 AD के भैरवा एंथम की रिलीज में देरी पर बिग बी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने गाने का पोस्टर शेयर किया और अपनी बेसब्री जाहिर करते हुए कहा, "सब्र के साथ इंतजार कर रहा हूं।" अमिताभ बच्चन का ये पोस्ट जैसे ही सामने आया कल्कि 2898 AD के डायरेक्टर भी पीछे नहीं रहे हैं।

Thank you sir 🙏 and everyone else for your patience... Things happen, delays happen...no excuses, but the whole team is really working non stop....appreciate the support and understanding... #bhairavaanthem uploading ✌️— Nag Ashwin (@nagashwin7) June 17, 2024