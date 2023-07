Gigi Hadid से पहले अब तक 2023 में ये सेलेब्स हो चुके हैं गिरफ्तार, ग्रेटा थनबर्ग का नाम भी शामिल

Before Gigi Hadid These Celebrities Were Arrested In 2023 गीगी हदीद इस साल अब तक कई बार चर्चा में आ चुकी हैं। एक्ट्रेस कुछ महीनों पहले मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के कल्चरल सेंटर के उद्घाटन पर आई थीं। वहीं हाल में लियोनार्डो डिकैप्रियो संग गीगी के रोमांस की खबरें भी सुनने को मिली। अब एक्ट्रेस ड्रग्स केस में गिरफ्तारी को लेकर खबरों में बनी हुई हैं।