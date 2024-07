Sikandar की स्टार कास्ट में शामिल हुए बाहुबली के कटप्पा, निभाएंगे ये अहम किरदार

नाडियाडवाला ग्रैंडसन ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा,'सत्यराज सर आपका स्वागत करते हुए हमे बेहद खुशी हो रही है। आपको टीम सिकंदर में पाकर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हमें प्रतीक बब्बर के साथ एक बार फिर कोलैबोरेट करके बहुत खुशी है। इस बात का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सभी लोग बड़े पर्दे पर सिनेमाई करिश्मे को अनुभव करेंगे।'

We're elated to welcome you on board #Sathyaraj sir! Honoured to have you in team #Sikandar ♥️

Happy to collaborate with our very own @prateikbabbar once again! ♥️

And we can't wait for everyone to experience this cinematic excellence on the big screens! ✨ #SajidNadiadwala’s… pic.twitter.com/ulg4IOac1h— Nadiadwala Grandson (@NGEMovies) July 4, 2024