शाह रुख खान-काजोल के 'प्यार का अफसाना' बने थे कुमार सानू, 33 साल पहले आया था सिनेमा का 'लव स्टोरी एंथम'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान और काजोल की जोड़ी सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ी है। 90 के दशक से लेकर अब तक इन दोनों कलाकारों की फिल्मों को सिनेप्रेमी काफी पसंद करते हैं।

इसी आधार पर आज हम आपको शाह रुख (Shah Rukh Khan) और काजोल (Kajol) के उस कालजयी रोमांटिक गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सिनेमा का लव स्टोरी एंथम माना जाता है। उस गाने को मशहूर गायक कुमार सानू (Kumar Sanu) ने गाया था। आइए जानते हैं कि वह रोमांटिक सॉन्ग कौन सा है।

कुमार सानू का कालजयी गीत साल 1993 में निर्देशक अब्बास-मस्तान की जोड़ी के निर्देशन में बनी फिल्म बाजीगर के जरिए पहली बार दर्शकों को शाह रुख खान और काजोल की जोड़ी बड़े पर्दे पर देखने को मिली थी। फिल्म बाजीगर न सिर्फ शाह रुख के करियर बल्कि 90 के दशक की सबसे अधिक लोकप्रिय मूवीज में शुमार है। जिसका बड़ा कारण फिल्म का टाइटल सॉन्ग- बाजीगर और बाजीगर... (Baazigar O Baazigar) था, जिसे कुमार सानू ने गाया था।

बात की जाए बाजीगर के बाजीगर और बाजीगर... टाइटल ट्रैक की मेकिंग के बारे में गायकों के योगदान के अलावा संगीतकार अनु मलिक द्वारा बनाई गईं रोमांटिक और एनर्जेटिक धुनों का भी हाथ रहा था और इसी वजह से इस गीत को बेहद पसंद भी किया गया था। इसके अलावा गाने के लिरिक्स को गीतकार नवाब आरजू द्वारा लिखा गया था। इस तरह से ये सदाबहार गीत बनकर तैयार हो सका।