'इंस्टाग्राम वर्सेज सिनेमा' की डिबेट पर Rana Daggubati की दो टूक, बाहुबली स्टार बोले- जरूर नहीं शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट

स्मिता श्रीवास्‍तव, मुंबई: इंटरनेट पर फालोअर्स की संख्या क्या अब किसी कलाकार के स्टारडम का पैमाना बन गई है। क्या इंटरनेट मीडिया पर लोकप्रियता फिल्म की कास्टिंग से लेकर उसके निर्माण तक को प्रभावित कर रही है। डिजिटल दौर में, जहां इंस्टाग्राम पर स्टार बनने की होड़ लगी है, अभिनेता और निर्माता राणा डग्गुबाती इस सोच को अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि इंस्टाग्राम और सिनेमा कहानी कहने के दो अलग-अलग माध्यम हैं, जिनके लिए अलग कौशल की जरूरत होती है।

मुंबई में आयोजित आइएफपी फेस्टिवल के दौरान साउथ एक्टर राणा दग्गुबाती ने सोशल मीडिया कंटेंट, सिनेमाई कला और अपने फिल्मी सफर पर बेबाकी से बात की है। इंस्टाग्राम वर्सेज सिनेमा: दोनों की अलग पहचान राणा दग्गुबाती ने मुंबई में अभिनेताओं के बीच इंस्टाग्राम के चलन पर आश्चर्य जताते हुए कहा- देश के बाकी हिस्सों में स्थिति ऐसी नहीं है। दक्षिण भारत के ज्यादातर मुख्य कलाकार इंस्टाग्राम पर सक्रिय भी नहीं हैं, क्योंकि उनका मुख्य ध्यान फिल्मों में काम करने पर होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंस्टाग्राम एक अलग दुनिया है, जहां अपनी कहानी छोटे रूप में कहने का अपना करियर और तरीका है।

'बाहुबली' का विजन और जीवन बदलने वाला फैसला 'बाहुबली' में भल्लालदेव की नकारात्मक भूमिका चुनने पर राणा ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में विजुअल इफेक्ट्स (VFX) कंपनी बनाई थी और बाद में अभिनय में आए। जब उनकी मुलाकात एसएस राजामौली से हुई, तो निर्देशक के बड़े विजन और आत्मविश्वास ने उन्हें प्रभावित किया। रिलीज से सात साल पहले इस विशाल प्रोजेक्ट से जुड़ना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि यह भारतीय सिनेमा को बदल देगा। आज 'बाहुबली' ने न केवल उनकी, बल्कि देश के कई उभरते फिल्म निर्माताओं की जिंदगी बदल दी है।

हर माध्यम का अपना अलग कौशल एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अपनी 600 पन्नों की सीरीज की प्रेजेंटेशन का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि पूरी कहानी को 5-7 मिनट के वीडियो में समेटना उनके लिए मुश्किल था। बाद में विज्ञापन जगत के एक व्यक्ति ने उसे बेहद शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। इससे साबित होता है कि फिल्म बनाना और शॉर्ट वीडियो बनाना दो पूरी तरह से अलग कलाएँ हैं।