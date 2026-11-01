'बाहुबली' के 'भल्लालदेव' ने Kangana Ranaut के साथ किया हॉरर फिल्म का एलान, Scary Picture में 'क्वीन' बनेगी खौफनाक
दिल्ली में आयोजित 'हॉररकॉन इंडिया 2026' में, राणा दग्गुबाती ने एक हॉरर फिल्म बनाने की घोषणा की जिसमें कंगना रनौत होंगी।
HighLights
राणा दग्गुबाती ने की हॉरर फिल्म की घोषणा
कंगना रनौत होंगी इस फिल्म का हिस्सा
एक्टर ने किया फिल्म के टाइटल का खुलासा
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हैलोवीन के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित 'हॉररकॉन इंडिया 2026' में बाहुबली के 'भल्लालदेव' यानी राणा दग्गुबाती ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। उन्होंने बताया कि वह 'स्केरी पिक्चर' (Scary Picture) नाम की एक हॉरर फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं।
राणा दग्गुबाती ने की हॉरर फिल्म की घोषणा
इस फिल्म का निर्देशन तेलुगु फिल्म निर्माता-अभिनेता रवि बाबू करेंगे, जो अपनी लीक से हटकर बनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) मुख्य भूमिका में होंगी; उन्होंने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर इस खबर की पुष्टि की।
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कंगना रनौत होंगी लीड हीरोइन
कंगना रनौत की अगली फिल्म का नाम 'स्केरी पिक्चर' है। हॉररकॉन (HorrorCon) से सामने आए एक वीडियो में राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) को मंच पर अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए देखा जा सकता है।
स्क्रीन पर दिख रही एक झलक से पता चलता है कि फिल्म का नाम 'स्केरी पिक्चर' है। फिल्म के नाम से संकेत मिलता है कि इसे हिंदी में बनाया जाएगा। हालांकि राणा के प्रोडक्शन हाउस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कंगना ने इंस्टाग्राम के एक पेज से एक वीडियो रीपोस्ट किया है, जिसमें यह अभिनेता-फिल्म निर्माता फिल्म के बारे में बता रहे हैं।
KANGANA RANAUT OFFICALLY LEADING A HORROR MOVIE 17 YEARS AFTER RAAZ 2 Rana Dagguabati announced her return to horror in "Scary Picture' during HorrorCon India last night. Such a perfect event to announce the movie https://t.co/6UTvN9EJ3c— Navi (@NaviKRStan) October 31, 2026
रवि बाबू हैं फिल्म के डायरेक्टर
राणा ने हॉररकॉन (HorrorCon) में इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, 'यह एक हॉरर फिल्म है। इसे रवि बाबू डायरेक्ट कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने तेलुगु में कई हॉरर फिल्में बनाई हैं और यह उनकी पहली हिंदी फीचर फिल्म है। फिल्म के टाइटल की घोषणा सबसे पहले यहीं की जा रही है। हमने अभी तक किसी हिंदी प्रेस को इसके बारे में नहीं बताया था; यह पहली बार है जब हम इस जानकारी को सबके सामने ला रहे हैं'।
रवि बाबू लीक से हटकर, अलग तरह की और एक्सपेरिमेंटल फिल्म-मेकिंग शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्में भले ही हमेशा बॉक्स-ऑफिस (Box Office) पर बहुत सफल न रही हों, लेकिन अपनी अनोखी खूबी के कारण वे हमेशा अलग नजर आती हैं। 2023 में, उन्होंने 'बेब' (Babe) जैसी एक फिल्म 'अधुगो' (Adhugo) बनाने की कोशिश की थी, जिसमें एक सुअर का बच्चा मुख्य किरदार था।
इस साल उन्होंने 'रेजर' का निर्देशन किया। चूंकि इस फिल्ममेकर-अभिनेता का जाने-माने चेहरों के साथ काम करना बहुत कम ही देखने को मिलता है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि 'स्केरी पिक्चर' में वे क्या नया लेकर आते हैं।
कंगना रनौत का वर्कफ्रंट
हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद होने के नाते, कंगना आजकल राजनीति और फिल्मों, दोनों को एक साथ संभाल रही हैं। हाल ही में वह इस साल आई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आईं, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था। इस फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली और इसने दुनिया भर में कुल ₹8 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म अभी Zee5 पर स्ट्रीम हो रही है।
कंगना की आखिरी हिंदी हॉरर फिल्म 2009 में आई 'राज: द मिस्ट्री कंटीन्यूज' थी। 2023 में, उन्होंने तमिल हॉरर-कॉमेडी 'चंद्रमुखी 2' में काम किया। इसके अलावा उनकी पाइपलाइन में 'क्वीन 2' भी है।
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