'बाहुबली' के 'भल्लालदेव' ने Kangana Ranaut के साथ किया हॉरर फिल्म का एलान, Scary Picture में 'क्वीन' बनेगी खौफनाक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हैलोवीन के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित 'हॉररकॉन इंडिया 2026' में बाहुबली के 'भल्लालदेव' यानी राणा दग्गुबाती ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। उन्होंने बताया कि वह 'स्केरी पिक्चर' (Scary Picture) नाम की एक हॉरर फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं।

राणा दग्गुबाती ने की हॉरर फिल्म की घोषणा इस फिल्म का निर्देशन तेलुगु फिल्म निर्माता-अभिनेता रवि बाबू करेंगे, जो अपनी लीक से हटकर बनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) मुख्य भूमिका में होंगी; उन्होंने रविवार को अपने इंस्टाग्राम पर इस खबर की पुष्टि की।

स्क्रीन पर दिख रही एक झलक से पता चलता है कि फिल्म का नाम 'स्केरी पिक्चर' है। फिल्म के नाम से संकेत मिलता है कि इसे हिंदी में बनाया जाएगा। हालांकि राणा के प्रोडक्शन हाउस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कंगना ने इंस्टाग्राम के एक पेज से एक वीडियो रीपोस्ट किया है, जिसमें यह अभिनेता-फिल्म निर्माता फिल्म के बारे में बता रहे हैं।

KANGANA RANAUT OFFICALLY LEADING A HORROR MOVIE 17 YEARS AFTER RAAZ 2 Rana Dagguabati announced her return to horror in "Scary Picture' during HorrorCon India last night. Such a perfect event to announce the movie https://t.co/6UTvN9EJ3c — Navi (@NaviKRStan) October 31, 2026

रवि बाबू हैं फिल्म के डायरेक्टर राणा ने हॉररकॉन (HorrorCon) में इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, 'यह एक हॉरर फिल्म है। इसे रवि बाबू डायरेक्ट कर रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने तेलुगु में कई हॉरर फिल्में बनाई हैं और यह उनकी पहली हिंदी फीचर फिल्म है। फिल्म के टाइटल की घोषणा सबसे पहले यहीं की जा रही है। हमने अभी तक किसी हिंदी प्रेस को इसके बारे में नहीं बताया था; यह पहली बार है जब हम इस जानकारी को सबके सामने ला रहे हैं'।

रवि बाबू लीक से हटकर, अलग तरह की और एक्सपेरिमेंटल फिल्म-मेकिंग शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्में भले ही हमेशा बॉक्स-ऑफिस (Box Office) पर बहुत सफल न रही हों, लेकिन अपनी अनोखी खूबी के कारण वे हमेशा अलग नजर आती हैं। 2023 में, उन्होंने 'बेब' (Babe) जैसी एक फिल्म 'अधुगो' (Adhugo) बनाने की कोशिश की थी, जिसमें एक सुअर का बच्चा मुख्य किरदार था।