ऑनलाइन सट्टेबाजी एप मामला: अभिनेता राणा दग्गुबाती एसआईटी के सामने हुए पेश, कही ये बात

पीटीआई,हैदराबाद। ऑनलाइन सट्टेबाजी एप के कथित प्रचार से संबंधित मामले में अभिनेता राणा दग्गुबाती शनिवार को तेलंगाना में एसआइटी के समक्ष पेश हुए। तेलंगाना सरकार ने अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और ऑनलाइन सट्टेबाजी एप मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है।

तेलंगाना गेमिंग अधिनियम 2017 के तहत, सभी प्रकार की ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रतिबंधित है। राणा दग्गुबाती ने कहा, जो हुआ सो हुआ। अब हम इन गेमिंग एप्स के बारे में सही संदेश देने के लिए सही तरीके अपनाने जा रहे हैं।

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से आनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को कथित रूप से बढ़ावा देने के आरोप में तेलंगाना राज्य गेमिंग अधिनियम, 2017, बीएनएस और आइटी अधिनियम के तहत अवैध सट्टेबाजी एप्स के प्रबंधन, कुछ फिल्म अभिनेताओं पर मामला दर्ज किया गया था।