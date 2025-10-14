'विराट ने इन्हें...', सूर्यकुमार यादव के वीडियो में Avneet Kaur को देखकर चकराया फैंस का माथा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अवनीत कौर सोशल मीडिया पर किसी न किसी कारण से छाई रहती हैं। कभी विराट कोहली के कमेंट को लेकर वह सुर्खियां बटोरती हैं, तो कभी उनकी शुभमन गिल के साथ डेटिंग की अफवाह उड़ जाती है। हालांकि, इन सबके बीच एक्ट्रेस की एक और क्रिकेटर के साथ वीडियो जमकर वायरल हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अवनीत कौर हाल ही में अपने जन्मदिन के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचीं। इस दौरान उनकी सूर्यकुमार यादव के साथ एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जिसे देखकर फैंस काफी कन्फ्यूज हो रहे हैं। क्या है नेटिजन्स के कंफ्यूजन की वजह, चलिए आपको बताते हैं।

सूर्यकुमार यादव संग महाकाल के दर्शन करती दिखीं अवनीत कौर ऑस्ट्रेलिया टी-20, 2025 सीरीज से पहले हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव उज्जैन के महाकाल में अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। उन्होंने महाकाल की आरती के दौरान का एक वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में सूर्य पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं।

यह भी पढ़ें- जन्नत जुबैर से Avneet Kaur तक...सोशल मीडिया स्टार्स जो फिल्मों से ज्यादा इंस्टाग्राम पर हैं फेमस कैमरा पैन होता है और साथ में उनकी पत्नी दिविशा बैठी हुईं हैं, लेकिन इन दोनों के साथ ही वीडियो में अवनीत कौर भी नजर आ रही हैं। इस वीडियो को देखकर कुछ फैंस खुश हैं, लेकिन कई इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी के साथ 24 साल की अवनीत कौर इस वीडियो में क्या कर रही हैं। क्या वह उनके साथ हैं, या फिर उनका और सूर्यकुमार यादव का सेम समय पर मंदिर में आना एक इत्तेफाक है।

View this post on Instagram A post shared by Surya Kumar Yadav (SKY) (@surya_14kumar) यूजर्स ने फिर से 'विराट कोहली' का घसीटा नाम सूर्यकुमार यादव संग इस वायरल वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, "वह साइड में बैठी हुई अवनीत कौर थी क्या"। दूसरे यूजर ने लिखा, "यस विराट कोहली ने इसे (अवनीत कौर) को फेमस कर दिया है"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "अवनीत कौर क्या कर रही है इनके साथ"।