'विराट ने इन्हें...', सूर्यकुमार यादव के वीडियो में Avneet Kaur को देखकर चकराया फैंस का माथा
अवनीत कौर एक बार सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा का विषय बन गई हैं। एक्ट्रेस की भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी संग एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिस पर फैंस रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो को देखकर फैंस काफी कन्फ्यूज भी हो गए हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अवनीत कौर सोशल मीडिया पर किसी न किसी कारण से छाई रहती हैं। कभी विराट कोहली के कमेंट को लेकर वह सुर्खियां बटोरती हैं, तो कभी उनकी शुभमन गिल के साथ डेटिंग की अफवाह उड़ जाती है। हालांकि, इन सबके बीच एक्ट्रेस की एक और क्रिकेटर के साथ वीडियो जमकर वायरल हो रही है।
अवनीत कौर हाल ही में अपने जन्मदिन के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचीं। इस दौरान उनकी सूर्यकुमार यादव के साथ एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जिसे देखकर फैंस काफी कन्फ्यूज हो रहे हैं। क्या है नेटिजन्स के कंफ्यूजन की वजह, चलिए आपको बताते हैं।
सूर्यकुमार यादव संग महाकाल के दर्शन करती दिखीं अवनीत कौर
ऑस्ट्रेलिया टी-20, 2025 सीरीज से पहले हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव उज्जैन के महाकाल में अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। उन्होंने महाकाल की आरती के दौरान का एक वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में सूर्य पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं।
यह भी पढ़ें- जन्नत जुबैर से Avneet Kaur तक...सोशल मीडिया स्टार्स जो फिल्मों से ज्यादा इंस्टाग्राम पर हैं फेमस
कैमरा पैन होता है और साथ में उनकी पत्नी दिविशा बैठी हुईं हैं, लेकिन इन दोनों के साथ ही वीडियो में अवनीत कौर भी नजर आ रही हैं। इस वीडियो को देखकर कुछ फैंस खुश हैं, लेकिन कई इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी के साथ 24 साल की अवनीत कौर इस वीडियो में क्या कर रही हैं। क्या वह उनके साथ हैं, या फिर उनका और सूर्यकुमार यादव का सेम समय पर मंदिर में आना एक इत्तेफाक है।
View this post on Instagram
यूजर्स ने फिर से 'विराट कोहली' का घसीटा नाम
सूर्यकुमार यादव संग इस वायरल वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, "वह साइड में बैठी हुई अवनीत कौर थी क्या"। दूसरे यूजर ने लिखा, "यस विराट कोहली ने इसे (अवनीत कौर) को फेमस कर दिया है"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "अवनीत कौर क्या कर रही है इनके साथ"।
वैसे तो ये क्लियर नहीं है कि अवनीत कौर उज्जैन के महाकाल मंदिर में सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी के साथ ही गई थीं कि नहीं, क्योंकि पोस्ट में एक्ट्रेस टैग नहीं हैं, लेकिन 'अलादीन' एक्ट्रेस के रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड क्रिकेटर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने उनकी फिल्म का टीजर भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।