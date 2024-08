Auron Mein Kahan Dum Tha Twitter Review: फैंस को कितनी पसंद आई अजय देवगन और तब्बू की प्रेम कहानी?

Wow...Just Wow. 😍 #AjayDevgn and #Tabu paired opposite each other and this 'Diljale' wali feeling 👏 @ajaydevgn and Tabu are back with a love story in acclaimed writer and director #NeerajPandey 's #AuronMeinKahanDumTha .

The makers have released the first glimpse of the film… pic.twitter.com/BK96oeZ3gz— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) May 31, 2024

एक अन्य दूसरे यूजर ने ट्वीट किया,"मुझे नहीं लगता कि लोग अजय के इस अवतार को स्वीकार करेंगे। साथ ही, फिल्म में तब्बू के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं।"

It's interval:#AuronMeinKahanDumTha is damn good. Colorful vibrant yet intense. Music is the USP. The powerful screen presence of #AjayDevgn & #Tabu is overwhelming. Waiting for the class act of the duo post interval. Already a classic ✌️ #AuronMeinKahanDumThareviews pic.twitter.com/5ghIfO9ye7— R D (@ard68co) August 2, 2024

आरडी नाम के एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। #AuronMeinkahaDumTha बहुत ही अच्छी फिल्म है। फिल्म का म्यूजिक इसकी यूएसपी है। अजय देवगन और तब्बू की स्क्रीन प्रीजेंस देखकर मजा आ गया। क्लासिक फिल्म।

Ajay Devgn steals the show again in #AuronMeinKahanDumTha! A must-watch for all action lovers! 🎬🔥— Raja Yadav 🇮🇳 (@RajaYadav100) August 2, 2024

अजय देवगन की स्क्रीन प्रिजेंस मूवी का दमदार हिस्सा है। एक्शन लवर्स के लिए अच्छी है फिल्म।

