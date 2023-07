Arshad Warsi: बिना बताए मेकर्स ने अरशद वारसी को फिल्म से कर दिया OUT, बोले- 'कुछ बुरा होने से पहले बच गया'

Arshad Warsi On His Replacement फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अरशद वारसी को कई बार फिल्म से रिप्लेस किया गया है। यूं तो उन्हें कई फिल्मों से निकाले जाने का दुख है लेकिन एक फिल्म से आउट होने पर उन्हें खुशी होती है। असुर 2 फेम एक्टर ने कहा कि उन्हें अचानक एक फिल्म से बाहर कर दिया गया था।

नई दिल्ली, जेएनएन। Arshad Warsi On His Replacement: फिल्मी दुनिया में कौन किसकी जगह ले ले, ये कोई नहीं जानता है। कई बार सितारों को रातोंरात फिल्मों से बाहर कर दिया जाता है और उनकी जगह किसी और को साइन कर लिया जाता है। अरशद वारसी के साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। हाल ही में, एक्टर ने एक हालिया फिल्म से रिप्लेस किए जाने पर खुलासा किया है। वेब सीरीज 'असुर 2' में अपने अभिनय के लिए तारीफें बटोर रहे अरशद वारसी ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलासा किया कि कैसे उन्हें एक हालिया फिल्म से अचानक रिप्लेस कर दिया गया। उन्हें बाद में एहसास हुआ था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भरकर 'गलती' कर दी। इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में अरशद ने कहा- "हाल ही में, मैं एक फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस किए जाने से पहले मुझसे कहा गया कि मैं इस यूनिट में खुश नहीं रहूंगा। जहां मैं काम करता हूं, वहां मुझे खुश रहना चाहिए। जहां आप काम करते हैं, वहां अच्छी वाइब आनी चाहिए। वहां हंसने वाले लोग होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो किसी को गाली न दें या किसी से नफरत न करें। मुझे नेगेटिविटी पसंद नहीं है।" अरशद वारसी ने आगे बताया कि जब उन्होंने सब जानते हुए फिल्म को करने की हामी भरी, लेकिन उन्हें अचानक बिना बताए ही हटा दिया गया। बकौल एक्टर, "इस जगह पर मुझसे कहा गया कि यहां 'मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो' जैसी बातें चलती रहती हैं। इसलिए जब मैंने फिल्म साइन की तो मुझे लगा कि ये फिल्म लेकर मैंने गलती कर दी। हालांकि, मैं कमिटेड था और सोचा था कि मैं सिर्फ काम करूंगा और फिर मुझे बिना बताए रिप्लेस कर दिया गया।" "मेरे एक हिस्से ने कहा, 'यही भगवान चाहता था। थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। कुछ बदतर होने से पहले ही मैं बच गया। वरना शायद मुझे मेकर्स से झगड़ा करना पड़ता। मैं किसी बड़ी विपत्ति से बच गया।'" अरशद वारसी के पास कई बैक-टू-बैक फिल्में हैं। वह 'मुन्नाभाई 3', 'जॉली एलएलबी 3' और 'जीतेंगे हम' जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे।

