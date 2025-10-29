'वो पानी मांगती रहीं लेकिन...' Arshad Warsi ने बताया मां के निधन वाली रात का सीन, आज भी होता है इसका अफसोस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर अरशद वारसी (Arshad Warsi) सिर्फ 14 साल के थे जब उनके माता-पिता खत्म हो गए थे। छोटी सी उम्र में ही एक्टर मैच्योर हो गए थे। राज शमानी के पॉडकास्ट पर, अरशद ने उस आखिरी पल के बारे में बात की जब उन्होंने अपनी मां को जीवित देखा लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अरशद ने कहा कि ये एक ऐसा पल है जिसे वह आज भी बदलना चाहते हैं।

डॉक्टरों ने किया था मना अरशद वारसी ने बताया कि उनकी मां गृहिणी थीं जो बहुत ही अच्छा खाना बनाती थीं। उनकी किडनी फेल हो गई थी और वह डायलिसिस पर थीं। डॉक्टरों ने परिवार को चेतावनी दी थी कि उन्हें पानी न दिया जाए। लेकिन इस छोटे से लड़के के लिए अपनी मां को 'ना' कहना नामुमकिन था।

दिमाग में घूमती रहती है एक ही बात उन्होंने बताया कि कैसे वह सदमा आज भी उनके दिमाग में घूम रहा है, जबकि उन्हें पता है कि उन्होंने वही किया जो डॉक्टरों ने सलाह दी थी। अरशद ने कहा, "मेरे अंदर एक ऐसा भी हिस्सा है जो मुझे बार-बार कहता है कि अगर मैंने उन्हें पानी दिया होता और उसके बाद उसकी मौत हो जाती, तो जिंदगी भर मैं यही सोचता रहता कि उनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि मैंने उन्हें पानी दिया था।"