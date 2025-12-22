शाह रुख खान नहीं Arjun Kapoor हैं 2025 के 'किंग', इस मामले में 'बादशाह' को छोड़ा पीछे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेट पर कुछ भी कभी खत्म नहीं होता। एक बार जब कुछ यहां आ जाता है, तो यह हमेशा सबके देखने के लिए रहता है। अगर यह कुछ शर्मनाक है, तो कोई बस यही उम्मीद कर सकता है कि उसकी जगह कुछ और भी अजीब चीज आ जाए और आमतौर पर ऐसा ही होता है। हालांकि, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंटरनेट और उसके यूजर्स जाने नहीं देते और साल 2025 के लिए इस बार अर्जुन कपूर का मीम कुछ ऐसा ही रहा है।

क्या है इस मीम के पीछे की कहानी? एक पत्रकार की एक बदतमीज टिप्पणी और उस पर एक्टर के रिएक्शन से बना यह मीम, इस साल सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला मीम था, जबकि यह असल में 2017 में सामने आया था। छोटा सा क्लिप, जिसे मीम में बदल दिया गया है, एक लंबे प्रेस टूर वीडियो से काटा गया था। अर्जुन और श्रद्धा कपूर अपनी फिल्म 'हाफ गर्लफ्रेंड' का प्रमोशन कर रहे थे, जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था और यह चेतन भगत के इसी नाम के नॉवेल पर आधारित थी।

शाह रुख खान को छोड़ा पीछे इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर यह तक वायरल हुआ कि इस मामले में अर्जुन ने शाह रुख को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि 2025 के 'मीम किंग' (Meme King) अर्जुन कपूर है। इस वीडियो ने उन्हें सबसे ज्यादा वायरल होने वाले सेलेब्रिटी के वीडियो में शामिल कर दिया।