Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाह रुख खान नहीं Arjun Kapoor हैं 2025 के 'किंग', इस मामले में 'बादशाह' को छोड़ा पीछे

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:23 PM (IST)

    Arjun Kapoor: वैसे तो बॉलीवुड के 'किंग खान' शाह रुख खान हैं लेकिन एक मामले में अर्जुन कपूर ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं अर्जुन कपूर किस ...और पढ़ें

    Hero Image

    शाह रुख खान ने इस मामले में आगे निकले अर्जुन कपूर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेट पर कुछ भी कभी खत्म नहीं होता। एक बार जब कुछ यहां आ जाता है, तो यह हमेशा सबके देखने के लिए रहता है। अगर यह कुछ शर्मनाक है, तो कोई बस यही उम्मीद कर सकता है कि उसकी जगह कुछ और भी अजीब चीज आ जाए और आमतौर पर ऐसा ही होता है। हालांकि, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंटरनेट और उसके यूजर्स जाने नहीं देते और साल 2025 के लिए इस बार अर्जुन कपूर का मीम कुछ ऐसा ही रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है इस मीम के पीछे की कहानी?

    एक पत्रकार की एक बदतमीज टिप्पणी और उस पर एक्टर के रिएक्शन से बना यह मीम, इस साल सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला मीम था, जबकि यह असल में 2017 में सामने आया था। छोटा सा क्लिप, जिसे मीम में बदल दिया गया है, एक लंबे प्रेस टूर वीडियो से काटा गया था। अर्जुन और श्रद्धा कपूर अपनी फिल्म 'हाफ गर्लफ्रेंड' का प्रमोशन कर रहे थे, जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था और यह चेतन भगत के इसी नाम के नॉवेल पर आधारित थी।

     

    यह भी पढ़ें- Enrique Iglesia के कॉन्सर्ट में मिस्ट्री मैन के साथ दिखीं Malaika Arora, फैंस बोले- 'फिर से डेटिंग...'

    लोग जरूरी नहीं कि फिल्म को याद रखें, लेकिन वह एक पल लोगों के दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। फिल्म की अलग-अलग शूटिंग लोकेशन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, अर्जुन ने कहा कि उन्हें पूरे देश में शूटिंग करना पसंद है और वह जहां भी जाते हैं, उन्हें खास महसूस होता है। जैसे ही उन्होंने जवाब खत्म किया, मीडिया से किसी की आवाज सुनाई दी, 'क्या बात है, सर'। दिक्कत उस आदमी के लहजे में थी, जो मजाकिया लग रहा था। अर्जुन ने तुरंत उस आदमी की तरफ हैरानी से देखा और कहा, 'तूने बोला?' चुप्पी का वह अजीब पल और अर्जुन की तीखी नजर तब से एक वायरल मीम बन गई है।

    शाह रुख खान को छोड़ा पीछे

    इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर यह तक वायरल हुआ कि इस मामले में अर्जुन ने शाह रुख को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि 2025 के 'मीम किंग' (Meme King) अर्जुन कपूर है। इस वीडियो ने उन्हें सबसे ज्यादा वायरल होने वाले सेलेब्रिटी के वीडियो में शामिल कर दिया।

     

    8 साल पहले हुआ वाकया 2025 में वायरल

    भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 साल पहले हुई थी, लेकिन 2025 के बीच में यह क्लिप फिर से सामने आई। लगातार री-शेयर और वीडियो के मीम्स, GIF और YouTube शॉर्ट्स में बदलने से एक्टर को अपने इंस्टाग्राम कमेंट्स डिसेबल करने पड़े। हालांकि, अर्जुन ने जल्द ही साबित कर दिया कि वह मजाक को झेल सकते हैं और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। एक्टर ने कॉल मी चंकी आइसक्रीम के एक ऐड में काम किया। पूरा ऐड इस बात पर आधारित था कि अर्जुन का चेहरा हमेशा गुस्से वाला रहता है, जिसमें वह अपनी उंगली कटने, सरप्राइज पार्टी और अपनी गर्लफ्रेंड से मिले बर्थडे गिफ्ट पर भी उसी चेहरे से रिएक्ट करते हैं।

    एक्टर अभी भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और हाल के समय में कुछ फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद, उनका करियर अच्छा चल रहा है। उनकी आखिरी रिलीज 'मेरे हसबैंड की बीवी' (2025) थी, जिसमें उनके साथ भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह थीं। गूगल के अनुसार, टॉप 3 में दूसरे मीम 67 मीम और विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड मीम थे।

    यह भी पढ़ें- अफेयर की वजह से Shah Rukh-प्रियंका के हाथ से फिसली थी 11 साल पहले बनी यह फिल्म, चेतन भगत ने किया खुलासा