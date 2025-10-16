AR Rahman को क्यों पसंद नहीं था अपना हिंदू नाम, कहा- मेरे पिता को खोने के बाद....

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्कर विनिंग सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान के गाने फैंस के गाने कानों को सुकून देने वाले होते हैं। उन्होंने जय हो से लेकर 'कुम फाया कुम' और 'रोजा', मां तुझे सलाम जैसे कई गाने दिए हैं।

ए आर रहमान इंडियन सिनेमा के एक ऐसे सिंगर हैं, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल साइड के बारे में खुलकर बात की है। एक पुराने इंटरव्यू में सिंगर ने अपने पुराने नाम के बारे में बताया था, जोकि हिंदू था। उन्हें अपना हिंदू नाम क्यों पसंद नहीं था, इस पर भी सिंगर ने खुलकर बात की थी।

पिता के निधन के बाद सिंगर ने बदला था धर्म ए आर रहमान हिंदू फैमिली में जन्में थे, लेकिन बाद में उन्होंने और उनके परिवार ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। सिंगर का असली नाम दिलीप कुमार था। एक थ्रो बैक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए पिता के निधन के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदली और उन्होंने अपना नाम क्यों बदला, इस बारे में बात की थी।

हिंदू एस्ट्रोलॉजर ने दिया था उन्हें मुस्लिम नाम अपने नाम बदलने के पलों को याद करते हुए उन्होंने बताया था कि उनकी मां बहन की शादी के लिए ज्योतिष से मिलने गई थीं और उन्होंने ही उन्हें 2 नाम सजेस्ट किये थे। ए आर रहमान ने कहा, "सूफीवाद के रास्ते पर चलने से कुछ समय पहले ही मेरी मां बहन की कुंडली दिखाने के लिए ज्योतिष के पास गई थीं, क्योंकि उनकी चाहत थी कि मेरी बहन की शादी हो जाए। ये वही समय था जब मैं अपना नाम बदलने का इच्छुक था। ज्योतिष ने बस मेरी तरफ देखा और कहा ये लड़का बहुत दिलचस्प है।