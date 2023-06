Anushka Sharma: जल्दी आउट हुए विराट तो भड़के फैंस ने अनुष्का पर निकाली भड़ास, पूछा- मैच देखने आ क्यों जाती हो?

नई दिल्ली, जेएनएन। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली देश के सबसे पावरफुल कपल्स में से एक हैं। सोशल मीडिया पर इनके फैंस बड़े प्यार से इन्हें Virushka कहते हैं। इन दोनों की फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। पर तब अनुष्का परेशान हो जाती हैं, जब टीम इंडिया कोई मैच हारती है। कही न कही ठीकरा उन पर भी फोड़ा जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक्ट्रेस एक बार फिर सोशल मीडिया ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं हैं। लोग उन्हें निशाना बना रहे है, नफरत की हद तो तब हो गई जब लोगों ने अनुष्का पनौती कहना शुरू कर दिया।

मैच हारी टीम इंडिया

हुआ ये कि भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डब्ल्यूटीसी चैंपियनशिप हार गई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मिली इस हार का जिम्मेदार ऐसे शख्स को बताया जा रहा है जो खेल भी नहीं रहा था और उसका कोई योगदान भी नहीं। जी हां वो विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ही थीं। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो स्टेडियम में दूसरे खिलाड़ियों की पत्नी की ही तरह क्रिकेट टीम को चीयर करने गई थीं।

अनुष्का शर्मा को जिम्मेदार ठहराया गया

यह पहली बार नहीं है कि कुछ उत्साही क्रिकेट प्रशंसकों ने विराट कोहली के आउट होने या जिस दिन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उस दिन अनुष्का शर्मा पर दोष मढ़ा हो। इन दोनों के सभी को एक-दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखने के लिए कहने के बावजूद, क्रिकेट प्रशंसकों ने ऑस्ट्रेलिया संग हार के लिए अनुष्का को जिम्मेदार ठहराया है।

लोगों ने किया ट्रोल

स्कॉट बोलैंड के अर्धशतक से महज एक रन दूर विराट कोहली 49 रन पर आउट हो गए। उनका विकेट स्टीव स्मिथ ने लिया। और यह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा झटका था। कोहली के आउट होने पर अनुष्का का रिएक्शन कैमरे में भी कैद हुआ। स्क्रीन पर उनके रिएक्शन को देखकर कह सकते हैं कि अनुष्का विराट के आउट होने पर शॉक्ड रह गईं थीं। लेकिन फिर भी फैंस इन्हें दोष दे रहे हैं।

India win % is 0 when Anushka Sharma present in the stadium in ICC tournaments. pic.twitter.com/kI0m0JpGiG— Johns. (@joh_n_s_) June 11, 2023

Anushka Sharma is trending in captaincy so she is the captain of Indian team🤣— 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢𝐧𝐚𝐭!𝟎𝐧_👑🚩 (@ElonKiMaakiCute) June 11, 2023

People trolling Anushka Sharma for India's loss I am already loving it.— IshitaTiwari (@Tiwariishitaa) June 11, 2023

कुछ ट्रोल्स अनुष्का को पनौती बता रहे हैं तो वही कुछ कहना है कि इसमें एक्ट्रेस की क्या गलती है।