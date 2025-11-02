'मैसेज किया तो डांट पड़ी...'Anurag Kashyap ने बताया कैसे सुपरस्टार की टीम ने उन्हें सुनाई खरीखोटी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक अनुराग कश्यप अक्सर अपने बयानों और बातों की वजह से ऑनलाइन चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। फिल्म मेकर बोल्ड ओपिनियन रखने के लिए जाने जाते हैं। अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाने वाले, कश्यप ने हाल ही में उन ट्रोल्स को जवाब दिया, जो सालों से उन्हें अक्सर 'नशेड़ी' कहते आ रहे हैं।

बढ़ रही एक्टर को मैनेज करने वालों की संख्या ऐसे दौर में जब फिल्म निर्माण का बजट कल्पना से कई अधिक बढ़कर है, फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे अनावश्यक खर्च पर अपनी निराशा व्यक्त की है। यूट्यूब शो गेम चेंजर्स में बोलते हुए, गैंग्स ऑफ वासेपुर के निर्देशक ने बताया कि कैसे बढ़ती हुई संस्कृति और अभिनेताओं के इर्द-गिर्द मैनेजमेंट की परतों ने फिल्म निर्माण को कहीं अधिक महंगा और रचनात्मक रूप से दमघोंटू बना दिया है।

एक्टर को कर दिया था सीधा मैसेज एक बेहद निराशाजनक अनुभव का जिक्र करते हुए कश्यप ने बताया कि किस तरह नौकरशाही ने कोलेबोरेशन की जगह लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, "एक बार मैंने एक एक्टर को सीधे लैंग्वेज वर्कशॉप लेने के लिए मैसेज भेजा तो उस अभिनेता ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाए उसके सात मैनेजर मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा, 'आप अभिनेता को इस तरह मैसेज कैसे भेज सकते हैं?' सात लोग सब कुछ तय कर रहे थे।"