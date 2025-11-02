'मैसेज किया तो डांट पड़ी...'Anurag Kashyap ने बताया कैसे सुपरस्टार की टीम ने उन्हें सुनाई खरीखोटी
अनुराग कश्यप (Anuraag Kashyap) को बॉलीवुड में कई नामों से लेबल किया जाता है। फिल्म मेकर को वैसे तो उनकी बेबाक टिप्पणी के लिए जाना जाता है वहीं कुछ लोग उन्हें नशेड़ी आदि कहकर भी संबोधित करते हैं। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर ने इंडस्ट्री के बदलते कल्चर और एक्टर्स के ऐशो-आराम पर बात की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक अनुराग कश्यप अक्सर अपने बयानों और बातों की वजह से ऑनलाइन चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। फिल्म मेकर बोल्ड ओपिनियन रखने के लिए जाने जाते हैं। अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाने वाले, कश्यप ने हाल ही में उन ट्रोल्स को जवाब दिया, जो सालों से उन्हें अक्सर 'नशेड़ी' कहते आ रहे हैं।
बढ़ रही एक्टर को मैनेज करने वालों की संख्या
ऐसे दौर में जब फिल्म निर्माण का बजट कल्पना से कई अधिक बढ़कर है, फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे अनावश्यक खर्च पर अपनी निराशा व्यक्त की है। यूट्यूब शो गेम चेंजर्स में बोलते हुए, गैंग्स ऑफ वासेपुर के निर्देशक ने बताया कि कैसे बढ़ती हुई संस्कृति और अभिनेताओं के इर्द-गिर्द मैनेजमेंट की परतों ने फिल्म निर्माण को कहीं अधिक महंगा और रचनात्मक रूप से दमघोंटू बना दिया है।
मेकअप आर्टिस्ट एक सेक्शन होता था
अनुराग ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए शुरुआत की कि कैसे प्रत्येक अभिनेता के लिए अलग-अलग वैनिटी सेटअप के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। अनुराग ने कहा,"मेकअप फिल्म में एक विभाग है, लेकिन अब हर एक एक्टर के पास अपना मेकअप आर्टिस्ट है। मेरी फिल्म निशानची में, एक मेकअप कलाकार ने दो एसिस्टेंट के साथ पूरी टीम का मेकअप किया।"
एक्टर को कर दिया था सीधा मैसेज
एक बेहद निराशाजनक अनुभव का जिक्र करते हुए कश्यप ने बताया कि किस तरह नौकरशाही ने कोलेबोरेशन की जगह लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, "एक बार मैंने एक एक्टर को सीधे लैंग्वेज वर्कशॉप लेने के लिए मैसेज भेजा तो उस अभिनेता ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाए उसके सात मैनेजर मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा, 'आप अभिनेता को इस तरह मैसेज कैसे भेज सकते हैं?' सात लोग सब कुछ तय कर रहे थे।"
फिल्म निर्माता ने कहा कि इस घटना से वह इतने निराश हो गए कि उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने आगे कहा, "मैंने फिल्म छोड़ दी। मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन उसे उन्हें गिफ्ट में दे दिया। मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो एक बड़े एक्टर हैं।"
