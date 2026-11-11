28 साल से घाटों पर बज रहा Anuradha Paudwal का ये भोजपुरी छठ गीत, सुबह अर्घ्य के वक्त गाती हैं महिलाएं

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के महापर्व छठ पूजा पर कई लोकगायिकाओं और बॉलीवुड गायिकाओं ने गीत गाए हैं। अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal) भी उन्हीं में से एक हैं। भक्ति गीत गाने वालीं अनुराधा ने भोजपुरी में कई छठ गीत गाए हैं जिनमें से एक गीत सुबह के अर्घ्य के समय महिलाएं जरूर गुनगुनाती हैं।

अनुराधा पौडवाल का ये छठ गीत (Anuradha Paudwal Chhath Song) बेस्ट छठ सॉन्ग्स (Best Chhath Songs) की लिस्ट में शुमार है। 28 साल पहले उन्होंने एक पारंपरिक छठ गीत को इतनी खूबसूरती से गाया कि वह आज भी हर घरों और घाटों पर बजता है।

90s में अनुराधा ने गाया था छठ गीत जिस छठ गीत की हम बात कर रहे हैं, वो 1998 में बना गीत 'निंदिया के मातल देव' (Nindiya Ke Maatal Dev Song) है। यह गीत अनुराधा पौडवाल के सुरीले सुरों से सजा, लेकिन इस गीत की आवाज के साथ-साथ इसके बोल और उसका मतलब बहुत ही खूबसूरत है।

क्या है छठ गीत का मतलब? इस गीत को निर्जला व्रत रखने वालीं महिलाएं सुबह के अर्घ्य के दौरान गाती हैं। वे सूरज देवता के जल्दी उगने की प्रतीक्षा कर रही हैं और कह रही हैं कि वह जल्दी से अपनी गहरी नींद से उठ जाए, क्योंकि घाट पर खड़े भक्तों को उन्हें अर्घ्य अर्पित करना है। यह छठ पूजा के चौथे दिन सुबह अर्घ्य के दौरान घाटों पर खूब बजता है।