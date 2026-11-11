घाट पर हर साल बजता है छठी मैया का 'पावन' 13 साल पुराना गीत, आज भी कल्पना पटवारी की आवाज में अमर है गाना
छठ महापर्व पर कल्पना पटवारी, खेसारी लाल यादव और इंदु सोनाली का 13 साल पुराना गीत आज भी खूब सुना जाता है।
HighLights
कल्पना पटवारी का 13 साल पुराना छठ गीत
आस्था और संस्कृति का प्रतीक बना गाना
खेसारी लाल यादव ने भी दी है आवाज
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दीवाली के बाद हर साल छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी छठ की छठा धीरे-धीरे हवाओं में घुलनी शुरू हो गई है। वर्ष 2026 में चार दिवसीय छठ महापर्व 13 नवंबर से 16 नवंबर 2026 तक मनाया जाएगा।
त्योहार के साथ-साथ छठ गीतों में भी एक अलग ही तरह का नशा है कि जब ये गूंजते हैं तो अंदर के इमोशंस अपने आप जाकर छठी माई से जुड़ जाते हैं। आज आपको कल्पना पटवारी के ऐसे ही एक गीत के बारे में बताएंगे जो हमारे दिलों में बसा हुआ है।
कल्पना पटवारी ने गाया है छठ गीत
हम बात कर रहे हैं 'छठी माई के करब बरतिया, भोरहरी में चार बजे' गीत की जिसे खेसारी लाल यादव, कल्पना पटवारी और इंदु सोनाली ने अपनी आवाज दी है। यह गाना मूल रूप से भोजपुरी फिल्म 'नागिन' का है, लेकिन समय के साथ यह सिर्फ एक फिल्मी गाना न रहकर छठ महापर्व की आस्था और संस्कृति का प्रतीक बन चुका है।
क्या है इस गाने की खासियत?
इस गाने की खासियत इसके सुंदर बोल और भाव हैं। गीत छठ मैया की महिमा, सुबह चार बजे घाट पर जाकर अर्घ्य चढ़ाने की परंपरा और परिवार के साथ व्रत रखने की भावना को खूबसूरती से दिखाता है। राजकुमार आर.पांडे के लिखे बोल आपको मन ही मन सीधे घाट के दर्शन करा देते हैं। इसका संगीत मशहूर संगीतकार जोड़ी राजेश-रजनीश ने तैयार किया है।
सीधे दिल को छू लेने वाले बोल
वहीं बात अगर फिल्म की कहानी की करें तो इस गाने को एक 'नागिन' (इच्छाधारी नागिन का किरदार निभा रही रानी चटर्जी) पर फिल्माया गया है। फिल्म की कहानी के अनुसार, वह अपने सुहाग और परिवार की रक्षा के लिए छठ माई का कठिन व्रत रखती है।
गाने के भाव बहुत ही शुद्ध हैं जिनमें त्योहार की महक साफ झलकती है। यही वजह है कि ये सीधा आपके दिल में जगह बना लेते हैं। गाने को मिल रहे लाखों व्यूज और इसकी पॉपुलैरिटी बताती है कि ये गाना सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आस्था का हिस्सा बन चुका है। आप भी इसे सुनकर अपना मनोरंजन करिए और छठी मैया की भक्ति में डूब जाइए।
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