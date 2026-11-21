एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। ये प्रेम मोल लिया अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में गूगल पर उनकी दिखाई गई 400-500 करोड़ की नेटवर्थ को लेकर खुलकर बात की है। दिग्गज अभिनेता ने बताया कि उनकी जो संपत्ति बताई जाती है, उसका 10 परसेंट भी उनके पास नहीं है। अपनी नेट वर्थ को लेकर अनुपम खेर ने क्या कहा, चलिए बताते हैं।

'मेरा मन करता है इन पर मुकदमा कर दूं' अनुपम खेर ने हाल ही में द अनफिल्टर्ड आवर में अपनी नेटवर्थ के बारे में खुलकर बात करते हुए बताया कि कई सालों के सफल करियर के बाद आज भी रेंट के घर में रहते हैं। अभिनेता की मानें तो उनकी संपत्ति को लेकर किए जा रहे झूठे दावे दोस्तों के बीच एक मजाक बना देते हैं। अनुपम खेर ने कहा, "गूगल पर नेटवर्थ के दावों को देखकर अक्सर लोगों ये सोच लेते हैं कि मैं बहुत ही अमीर हूं। आप इंटरनेट पर मेरी नेटवर्थ देखो। कभी-कभी तो मेरा मन करता है कि मैं इन पर मुकदमा ही कर दूं।"

अनुपम खेर ने आगे कहा, "400-500 करोड़ का मेरे पास 10 परसेंट भी नहीं है। मेरे दोस्त ये सब देखते हैं और मजाक करते हैं कि हमें भी इस पैसे में से थोड़ा कुछ दे दे।" आलिया भट्ट को फ्लैट बेच रेंट पर रहते हैं अनुपम खेर अनुपम खेर ने सालों के सफल करियर के बाद भी वह मुंबई जैसे बड़े शहर में रेंट पर क्यों रहते हैं, इस पर भी उन्होंने बात की। अभिनेता ने कहा, "जिस दिन मैंने किराए के घर पर रहने का फैसला किया था, मैंने खुद को सब चीजों से आजाद कर लिया था। मैंने 10 साल पहले ही ये निर्णय ले लिया था। मुझे प्रॉपर्टी यहां-वहां करने की कोई टेंशन नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही अपना घर है, जो शिमला में है। उसे मैंने अपनी मां के लिए लिया था। मेरा भाई और मैं दोनों रेंट के घर पर रहते हैं और हम खुश हैं।

अनुपम खेर ने बताया कि उनकी पत्नी किरण खेर सांसद बनने के बाद चंडीगढ़ में ही शिफ्ट हो गई थीं। जिसके बाद उन्होंने अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपनी मुंबई वाली प्रॉपर्टी बेच दी थी। एक्टर बोले उसके बाद मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने की उनके पास कोई और वजह नहीं थी।

अपने आराम से नहीं किया समझौता अनुपम खेर ने ये भी क्लियर किया रेंट के घर पर रहने का मतलब ये नहीं है कि वह अपने लाइफस्टाइल या आराम से किसी भी तरह का समझौता करके बैठे हैं। अभिनेता ने कहा, "मैं अभी भी बेस्ट रेस्टोरेंट में जाता हूं और अच्छा खाना खाता हूं। अपनी फेवरेट जगह पर ट्रैवल करते हैं और बेस्ट होटल में रहते हैं। मैं कोई झोपड़ पट्टी में नहीं रह रहा। मुझे अपना कंफर्ट पसंद है, लेकिन ये चीजें कभी खत्म न होने वाली हैं।

उन्होंने अपनी मां के लिए शिमला में 8 बेडरूम घर लेने की बात करते हुए कहा, "मैंने मेरी मां के लिए शिमला में इसलिए घर लिया, क्योंकि उन्हें चाहिए था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा था कि वह शिमला में अपना खुद का घर चाहती हैं। 60 साल तक वह किराए के मकान में रहीं थी। उन्हें एक बेडरूम वाला फ्लैट चाहिए था, लेकिन मैंने उन्हें 8 का दिया।