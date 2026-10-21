सपोर्ट में उतरे अनुपम खेर, मंत्री के बर्ताव पर जताई आपत्ति... बोले- 'दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते'

संवाद सहयोगी, नई टिहरी । टिहरी जिले में आयोजित 50वें सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के दौरान पंजाबी गायक दलेर मेहंदी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच मंच पर हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद इस मामले में बहस तेज हो गई है।

अब अभिनेता अनुपम खेर ने दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आए हैं। अनुपम खेर ने मंत्री के बर्ताव पर आपत्ति जताई है। उन्होंने वीडियो मैसेज में कहा है कि 'मैं दलेर मेहंदी को पिछले 20-30 सालों से जानता हूं और जहां तक मुझे पता है, वे शराब नहीं पीते हैं। मेरी जानकारी में, वे अब तक मिले सबसे अच्छे इंसानों में से एक हैं। उन्हें डॉ. जूल के जरिए पता चला था कि पिछले दो-तीन सालों से दलेर मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हो सकता है कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने आयोजकों से किए गए अपने वादे को निभाया हो, जो उनके पेशेवर रवैये को दर्शाता है। हो सकता है कि मेहंदी ने कार्यक्रम के दौरान लिप-सिंक किया हो।

फिर भी, दर्शकों के सामने उनके साथ जिस तरह से बात की गई, उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। हो सकता है कि उन्होंने लिप-सिंक किया हो। लेकिन मुझे बुरा लगा कि किसी से भी इस तरह से बात नहीं की जानी चाहिए, और वह भी सबके सामने। दलेर जी, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए।

हमारी इंडस्ट्री को इस पर चर्चा करनी चाहिए। यह सिर्फ उनके भाई मीका सिंह की जिम्मेदारी नहीं है कि वे उनका बचाव करें। उन्होंने अपने साथियों से अपील की कि वे भी इस मामले पर अपनी आवाज उठाएं। अनुपम खेर ने मंत्री सुबोध उनियाल को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मंत्री को कार्यक्रम या प्रदर्शन पसंद नहीं आया था, तो भी इस मामले को निजी तौर पर और सम्मानजनक तरीके से सुलझाया जा सकता था। 'मंत्री जी, हो सकता है कि आपको उनके प्रदर्शन को लेकर कोई शिकायत रही हो। आप शायद उनसे नाराज भी रहे हों, लेकिन क्या मंच पर सबके सामने उन्हें अपमानित करना सच में जरूरी था? इस तरह की बातों पर निजी तौर पर और सम्मान के साथ चर्चा की जा सकती थी।