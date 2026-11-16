Ramayana के आखिरी सीन में सिर्फ 'एक शब्द' के लिए अनुपम खेर ने की 200 बार प्रैक्टिस, झोंक दी थी पूरी जान

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। नितेश तिवारी की 'रामायण' (Ramayana) में हिंदू महाकाव्य के कई अहम पल बड़े पर्दे पर देखने को मिले। इनमें से फिल्म के क्लाइमेक्स वाले सीन की काफी अधिक चर्चा है जोकि रावण के साथ जटायु की लड़ाई का वाला सीन है।

इसमें जटायु माता सीता को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान बुरी तरह घायल हो जाते हैं। पर्दे पर इस किरदार को अनुपम खेर ने जीवंत किया है। उन्होंने इस किरदार को अपनी आवाज दी है। सिर्फ एक डायलॉग के लिए इतनी प्रैक्टिस अब हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि इस विशाल पक्षी के भावनात्मक सफर को पर्दे पर उतारने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी। अभिनेता ने खुलासा किया कि किरदार के आखिरी डायलॉग 'हे राम' को बिल्कुल सही लहजे और भावनाओं के साथ पेश करने के लिए उन्होंने लगभग 200 बार रिहर्सल की।

'वैरायटी' के साथ एक इंटरव्यू में, अनुपम खेर ने बताया कि डबिंग सेशन के दौरान उन्होंने निर्देशक नितेश तिवारी के साथ मिलकर काम किया। अभिनेता ने बताया कि यह प्रक्रिया आम डबिंग के कामों से अलग थी क्योंकि इसमें कोई पहले से मौजूद परफॉरमेंस नहीं थी, जिसका वे रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकें।

एक खास मैसेज देना चाहते थे निर्देशक दूसरी ओर, निर्देशक के पास इस किरदार को लेकर एक स्पष्ट भावनात्मक विजन था। वे चाहते थे कि जटायु और भगवान राम के बीच का रिश्ता बहुत ही निजी लगे, जिससे सीता को बचाने में जटायु की विफलता और भी अधिक मार्मिक हो जाए।

अनुपम खेर ने कहा,'खासकर आखिर में जो ‘हे राम’ है… मैंने उसे कम से कम 200 बार करके देखा होगा। क्योंकि यह एक छोटी सी लाइन है, जिसे सबने सुना और बोला भी है। लेकिन स्थिति के हिसाब से इसकी आवाज और लहजा बिल्कुल सही होना चाहिए था।'