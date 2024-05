IPL सट्टेबाजी ऐप के वीडियो में सुनाई दी Anupam Kher की आवाज, एक्टर ने मुंबई पुलिस से की शिकायत

अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अभिनेता की एआई-क्लोन आवाज सुनने को मिल रही है। अभिनेता को कहते हुए सुना जा सकता है कि नमस्कार दोस्तों क्या आप इस आईपीएल में लॉस खा-खा कर थक गए हैं, तो जॉइन करें रेहान मलिक का टेलीग्राम चैनल।

BEWARE: A friend sent me this video! Where one #RehanMalik has made my fake video and posted it on his #TelegramChannel under the name of “Rehan Malik - Honest Tipper!” It is a betting site. Please don’t get conned by it! Thanks. @CPMumbaiPolice @Mum_CyberPolice pic.twitter.com/kAOBUakyTa— Anupam Kher (@AnupamPKher) May 22, 2024