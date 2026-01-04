रिलीज के 25 साल बाद Nayak 2 लाने की तैयारी में Anil Kapoor? एक एक्शन से मिला बड़ा हिंट
अनिल कपूर की 2001 की फिल्म 'नायक', जो रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, अब एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। दर्शक लंबे समय स ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनिल कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबा और शानदार करियर गुजारा है। उन्होंने तेजाब, बेटा, विरासत, पुकार जैसी शानदार फिल्मों में काम किया लेकिन साल 2001 में आई उनकी फिल्म नायक के लिए दर्शकों के दिल में एक अलग जगह है।
हालांकि रिलीज के समय यह पॉलिटिकल ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन समय के साथ इसे कल्ट फिल्म का दर्जा मिल गया। तब से ही दर्शक इसके सीक्वल की मांग करते आ रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी यह लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी होने के करीब पहुंच रही है।
यह भी पढ़ें- तीन हीरो का रोल खा गए थे अकेले Feroz Khan, आखिरी ब्लॉकबस्टर में सब पर पड़े थे भारी
दूसरा पार्ट होगा मजेदार
एक रिपोर्ट के अनुसार, बॉलीवुड हंगामा को एक सूत्र ने बताया कि नायक के अधिकार पहले सनम तेरी कसम (2016) के निर्माता दीपक मुकुट के पास थे। लेकिन अब अनिल कपूर ने उनसे ये अधिकार खरीद लिए हैं। वे इन अधिकारों को अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है। साथ ही, वे इसका सीक्वल बनाना चाहते हैं। अनिल कपूर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सालों से नायक को दर्शकों का बहुत प्यार मिला है। उनका यह भी मानना है कि नायक की कहानी में दूसरे भाग की अपार संभावनाएं हैं।”
क्या है नायक की कहानी?
अनिल कपूर की फिल्म नायक में उनके अलावा रानी मुखर्जी, दिवंगत अमरीश पुरी, परेश रावल, सौरभ शुक्ला, जॉनी लीवर, शिवाजी सतम और नीना कुलकर्णी भी नजर आए। इसके अलावा पूजा बत्रा और सुष्मिता सेन ने कैमियो किया था। शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित इस राजनीतिक ड्रामा में एक साहसी पत्रकार की कहानी दिखाई गई है जो एक दिन के लिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाता है और व्यापक बदलाव लाता है जिससे वह नेशनल आईकन बन जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।