रिलीज के 25 साल बाद Nayak 2 लाने की तैयारी में Anil Kapoor? एक एक्शन से मिला बड़ा हिंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अनिल कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबा और शानदार करियर गुजारा है। उन्होंने तेजाब, बेटा, विरासत, पुकार जैसी शानदार फिल्मों में काम किया लेकिन साल 2001 में आई उनकी फिल्म नायक के लिए दर्शकों के दिल में एक अलग जगह है।

हालांकि रिलीज के समय यह पॉलिटिकल ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन समय के साथ इसे कल्ट फिल्म का दर्जा मिल गया। तब से ही दर्शक इसके सीक्वल की मांग करते आ रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी यह लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी होने के करीब पहुंच रही है।