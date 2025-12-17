'एक रुपया है नहीं...' Neha Dhupia के पिता ने अंगद बेदी से शादी कराने से किया था इनकार, करण जौहर ने बनाई बात
नेहा धूपिया (Neha Dhupia) और अंगद बेदी की 2018 की अचानक शादी ने सबको चौंका दिया था। हाल ही में अंगद ने खुलासा किया कि नेहा के माता-पिता ने ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2018 में नेहा धूपिया (Neha Dhupia) और अंगद बेदी (Angad Bedi) की शादी ने कई लोगों को सरप्राइज कर दिया था। कपल ने परिवार के कुछ सदस्य और दोस्तों की मौजूदगी में एक इंटीमेटसेरेमनी में शादी कर ली। दोनों की डेटिंग की खबर मीडिया में कभी नहीं आई इसलिए उनकी अचानक हुई शादी ने सभी को शॉक में डाल दिया।
अंगद बेदी के सामने आई कई चुनौतियां
अब हाल ही में एक इंटरव्यू में अंगद बेदी खुलासा किया कि नेहा धूपिया से शादी करने की मंजूरी पाने के लिए उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़े। अभिनेता ने बताया कि नेहा के माता-पिता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था लेकिन बाद में करण जौहर की बात से हम दोनों फिर करीब आए ।
यह भी पढ़ें- Single Papa Series Review:हल्के-फुल्के अंदाज में उठाया समाज का बड़ा मुद्दा, कहां भटक गई कहानी?
View this post on Instagram
मनीष पॉल के साथ एक लेटेस्ट पॉडकास्ट में, अंगद ने बताया कि कैसे उनकी दोस्ती नेहा के साथ रिश्ते में बदल गई और अंततः शादी में तब्दील हो गई। मनीष ने अंगद से कहा, "तुम कुंवारे सोए और शादीशुदा होकर उठे। यह खबर अचानक रातोंरात फैल गई... जो वाकई चौंकाने वाली बात है। तो, तुम दोनों कब मिले थे?"
साल 2013 में हुई थी दोनों की मुलाकात
अंगद बेदी और नेहा धूपिया ने पहली बार 2013 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म 'रंगीले' में साथ काम किया था। इसके बाद उन्होंने 2014 में 'उंगली' में फिर से साथ काम किया। मनीष पॉल के पॉडकास्ट पर बातचीत में अंगद ने बताया कि 'उंगली' की शूटिंग के बाद नेहा ने उन्हें एक और प्रोजेक्ट के लिए फोन किया। उसी शूटिंग के दौरान अंगद ने नेहा से अपने दिल की बात कही। दिल्ली लौटने पर अंगद ने नेहा के माता-पिता से शादी का प्रस्ताव रखने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया।
नेहा के पिता ने कर दिया मना
उन्होंने बताया, "मैंने नेहा से कहा, 'मैं कोई खास नहीं हूं, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करोगी, तो मैं कुछ बन जाऊंगा।' नेहा ने कुछ नहीं कहा और बात को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। उस फिल्म के बाद, मैं उनके घर गया और नेहा के माता-पिता से उनकी बेटी से शादी करने की इच्छा जताई। नेहा के पिता ने मुझसे कहा,'तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारे पास एक रुपया भी नहीं है, और तुम हमारी बेटी से शादी करना चाहते हो?' मैंने उन्हें बताया कि मेरायहीइरादाहै, और उन्होंने कहा, 'देखते हैं।'
View this post on Instagram
फिर दोनों अलग-अलग हो गए। इस बीच जब अंगद एक बार सूरमा की शूटिंग के लिए पंजाब आए थे तो नेहा ने उन्हें दीवाली पार्टी के लिए इनवाइट किया। तब करण ने नेहा और अंगद से कहा कि दोनों साथ में अच्छे लगते हो। इसके बाद चीजें बदलने लगीं और दोनों ने फटाफट शादी कर ली।
यह भी पढ़ें- Perfect Family सीरीज के बाद थेरेपी लेने को मजबूर हुईं Neha Dhupia, बोलीं- 'कई बार जिंदगी में...'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।