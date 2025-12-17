'एक रुपया है नहीं...' Neha Dhupia के पिता ने अंगद बेदी से शादी कराने से किया था इनकार, करण जौहर ने बनाई बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2018 में नेहा धूपिया (Neha Dhupia) और अंगद बेदी (Angad Bedi) की शादी ने कई लोगों को सरप्राइज कर दिया था। कपल ने परिवार के कुछ सदस्य और दोस्तों की मौजूदगी में एक इंटीमेटसेरेमनी में शादी कर ली। दोनों की डेटिंग की खबर मीडिया में कभी नहीं आई इसलिए उनकी अचानक हुई शादी ने सभी को शॉक में डाल दिया।

अंगद बेदी के सामने आई कई चुनौतियां अब हाल ही में एक इंटरव्यू में अंगद बेदी खुलासा किया कि नेहा धूपिया से शादी करने की मंजूरी पाने के लिए उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़े। अभिनेता ने बताया कि नेहा के माता-पिता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था लेकिन बाद में करण जौहर की बात से हम दोनों फिर करीब आए ।

साल 2013 में हुई थी दोनों की मुलाकात अंगद बेदी और नेहा धूपिया ने पहली बार 2013 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म 'रंगीले' में साथ काम किया था। इसके बाद उन्होंने 2014 में 'उंगली' में फिर से साथ काम किया। मनीष पॉल के पॉडकास्ट पर बातचीत में अंगद ने बताया कि 'उंगली' की शूटिंग के बाद नेहा ने उन्हें एक और प्रोजेक्ट के लिए फोन किया। उसी शूटिंग के दौरान अंगद ने नेहा से अपने दिल की बात कही। दिल्ली लौटने पर अंगद ने नेहा के माता-पिता से शादी का प्रस्ताव रखने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया।