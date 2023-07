Aditya-Ananya: फिर वायरल हुई आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे की वेकेशन फोटो, इस अंदाज में दिखा ये कपल

Aditya Roy Kapur And Ananya Pandey अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के रिलेशनशिप की चर्चा जोरों-शोरों से हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ये कपल एक साथ वेकेशन पर है। वहीं अब सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ नई तस्वीरे सामने आई है । इन तस्वीर में दोनों एक-दूसरे की आंखों में खोए नजर आ रहे हैं ।

Ananya Panday and Aditya Roy Kapur Photo Credit Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Aditya Roy Kapur And Ananya Pandey: बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के रिलेशनशिप की चर्चा जोरों-शोरों से हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ये कपल एक साथ वेकेशन पर निकला हुआ है। वहीं अब सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ नई तस्वीरे सामने आई है। इन तस्वीर में दोनों एक-दूसरे की आंखों में खोए नजर आ रहे हैं। आदित्य रॉय और अनन्या की नई तस्वीर आदित्य और अनन्या इस वक्त पुर्तगाल में एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं। इस कपल की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दोनों एक दूसरे से बतियाते दिखाई दे रहे हैं। स्पेन में लाइव कॉन्सर्ट के बाद लिस्बन के एक रेस्तरां में बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों अपनी ड्रिंक का भी मजा लेते नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक्ट्रेस एक स्वेटर में नजर आ रही हैं, जिसे उन्होंने एक सफेद टी-शर्ट के साथ कैरी किया हुआ है। अपने लुक को लेजी बन, नो-मेकअप लुक और बैकपैक के साथ पूरा किया है। दूसरी ओर, नाइट मैनेजर अभिनेता कैजुअल नेवी ब्लू लिनेन शर्ट और अपने सिग्नेचर शॉर्ट हेयरस्टाइल में हैंडसम नजर आ रहे हैं। View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) पुर्तगाल में रोमांटिक अंदाज में नजर आए थे नजर इससे पहले लिस्बन से कई तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें आदित्य अनन्या को हग करते नजर आए थे। इन्हीं तस्वीरों से दोनों ने अपने रिलेशनशिप पर मुहर लगाई थी। इस दौरान अनन्या पांडे ब्लू मैक्सी ड्रेस पहने नजर आईं तो वहीं आदित्य को टी-शर्ट और शॉर्ट्स में स्पॉट किया गया था। आदित्य और अनन्या की आने वाली फिल्में अनन्या पांडे के वर्कफ्रंट की बात करें तो जल्द आयुष्मान खुराना संग 'ड्रीम गर्ल 2' में नजर आएंगी। इसके अलावा एक्ट्रेस की पाइपलाइन में मूवी 'खो गए हम कहां' भी है। साथ ही अनन्या वेब सीरीज 'कॉल मी बे' में नजर आएंगी। आदित्य जल्द 'लाइफ इन मेट्रो' में नजर आएंगे।

