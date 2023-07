Aditya and Ananya: लिस्बन में एक-दूसरे संग रोमांटिक हुए आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे, वायरल हुई तस्वीर

Aditya Roy Kapur And Ananya Pandey अनन्या पांडे और आदित्य राय कपूर के रिलेशनशिप की चर्चा हो रही है। अब सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ नई तस्वीरें वायरल हुई है। इन तस्वीरों में दोनों रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस फोटो पर अब यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं और इस कपल को ट्रोल कर रहे हैं।

Aditya Roy Kapur and Ananya Panday Photo Credit Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights आदित्य और अनन्या की वेकेशन फोटो वायरल लिस्बन में वेकेशन मना रहा है ये कपल सोशल मीडिया पर वायरल हुई कोजी तस्वीर

नई दिल्ली, जेएनएन। Aditya Roy Kapur And Ananya Pandey: बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस वक्त अनन्या पांडे और आदित्य राय कपूर के रिलेशनशिप की चर्चा हो रही है। हाल ही में दोनों ने अपने-अपने इंस्टाग्राम पर एक म्यूजिक कंसर्ट की वीडियो और फोटोज साझा किए थे। वहीं अब सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ नई तस्वीरें वायरल हुई है। इन तस्वीरों में दोनों रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। लिस्बन में नजर आए आदित्य और अनन्या सेलेब्रिटी फोटोग्राफर मानव मिगलानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस कपल की वायरल फोटो कोलाज साझा किया है, जिसमे दोनों अलग-अलग पोज में नजर आ रहे हैं । एक तरह जहां दोनों की सिंगल-सिंगल पोज देते नजर आ रहे हैं तो वहीं, दूसरी तरह हग करते भी दिखाई दे रहे हैं । एक्ट्रेस के लुक की बात करे तो ब्लू कलर के मैक्सी ड्रेस में नजर आ रही हैं। तो वहीं आदित्य बरमूडा पैंट और टी-शर्ट में दिखाई दे रहे हैं । यूजर्स ने किया ट्रोल इस फोटो पर अब यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, दोनों में दो बातें समान हैं। एक फ्लॉप करियर और एक अभिनेता होकर अभिनय करने में असमर्थता। दूसरे यूजर ने लिखा, अनन्या आदित्य के लायक नहीं है। तीसरे यूजर ने लिखा, श्रद्धा कपूर के साथ आपकी जोड़ी अच्छी लगती है। रणबीर कपूर ने किया था खुलासा बीते दिनों रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में इस कपल को लेकर बड़ा हिंट दिया था। उन्होंने कहा था, मुझे पता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है, जो अक्षर A से शुरू होता है।' आपको बता दें, इससे पहले करण जौहर ने अपने शो कॉफी विद करण में भी इस कपल को लेकर हिंट दिया था। इसके बाद कृति सेनन की दिवाली पार्टी से दोनों की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें दोनों काफी करीब नजर आ रहे थे।

Edited By: Aditi Yadav