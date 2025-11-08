'हाथ लगाया तो करियर बिगाड़ दूंगा...'Amitabh Bachchan ने शंकर महादेवन को दी थी धमकी, वजह कर देगी हैरान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अवॉर्ड विनिंग कंपोजर और सिंगर शंकर महादेवन ने कई बेहतरीन गाने गाए हैं। इनमें तारे जमीन पर का मां, मितवा और अन्य गाने शामिल हैं। सिंगर ने इसके अलावा बंटी और बबली का गाना कजरा रे भी गाया है। इसके पीछे का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा उन्होंने एक पॉडकास्ट में शेयर किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें