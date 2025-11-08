Language
    'हाथ लगाया तो करियर बिगाड़ दूंगा...'Amitabh Bachchan ने शंकर महादेवन को दी थी धमकी, वजह कर देगी हैरान

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सिंगर शंकर महादेवन (Shankar Mahadevan) ने हाल ही में हिट गाने "कजरा रे" की शूटिंग के कुछ किस्से याद किए। गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान, अमिताभ ने उन्हें एक चेतावनी दी थी जिसे याद करके आज भी उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।  

    शंकर महादेवन ने सुनाया मजेदार किस्सा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अवॉर्ड विनिंग कंपोजर और सिंगर शंकर महादेवन ने कई बेहतरीन गाने गाए हैं। इनमें तारे जमीन पर का मां, मितवा और अन्य गाने शामिल हैं। सिंगर ने इसके अलावा बंटी और बबली का गाना कजरा रे भी गाया है। इसके पीछे का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा उन्होंने एक पॉडकास्ट में शेयर किया।

    शंकर ने अभिताभ को बताया क्यूट

    ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे ऑल इंडिया महफिल को दिए इंटरव्यू में शंकर ने बताया कि एक बार सॉन्ग रिकॉर्डिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने उन्हें धमकी दी थी। कभी हां कभी ना की कास्ट के साथ हुए उस पल को याद करते हुए शंकर ने कहा, मुझे आज भी याद है बच्चन सर के साथ हम सेट पर थे और वो रॉक एंड रोल गाने की शूटिंग कर रहे थे। सोचिए मेरा इतना वेट है और उन्होंने मुझे लिफ्ट कर लिया क्योंकि वो बहुत खुश थे। वो बहुत ही स्वीट हैं और गाने से इतने खुश थे कि उन्होंने मुझे हग किया और कहा कि वाह! क्या गाना बनाया है।

    डबिंग करने से किया मना

    शंकर ने आगे बताया कि कजरा रे के लिए अभिषेक का पार्ट जावेद अली ने डब किया था मुझे अमिताभ के लिए गाना था। जब मैं उनसे एक फंक्शन में मिला, तो मैंने कहा,'सर, आइए और अपने हिस्से की डबिंग कीजिए, हमें गाना मिक्स करना है।' उन्होंने पूछा कौन सा गाना, तो मैंने कहा 'कजरा रे'। उन्होंने कहा, 'तो उसमें क्या डब करूं?' मैंने कहा, 'सर, मैंने आपके हिस्से डब करने के लिए रख लिए हैं।' उन्होंने गाना पहले ही शूट कर लिया था, और उन्हें वह बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, 'नहीं, यह ऐसे ही होगा। तू उसको हाथ लगाया तो देखना, मैं तेरा करियर बिगाड़ दूंगा।'

     
     
     
    साल 2005 में आई थी फिल्म

    कजरा रे साल 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली का बॉलीवुड के सबसे मशहूर डांस नंबरों में से एक है। अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली द्वारा गाया गया यह गाना तुरंत ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। इसे ख़ास तौर पर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन पर फिल्माया गया है।

