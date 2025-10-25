Language
    Ad guru पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में पहुंचे अमिताभ बच्चन और अभिषेक, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:46 PM (IST)

    विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे (Piyush Pandey) का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पद्मश्री पीयूष पांडे का 23 अक्टूबर को निधन हो गया था। हालाँकि, उनके निधन के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। खबरों के अनुसार, वह किसी संक्रमण से जूझ रहे थे। पीयूष के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं।

    पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में पहुंचे अमिताभ बच्चन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विज्ञापन जगत के लिजेंड पीयूष पांडे का 24 अक्टूबर को निधन हो गया था। 70 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली। पीयूष ने अबकी बार मोदी सरकार, फेविकोल, कैडबरी के पॉपुलर ऐड्स लिखे। इसके अलावा उन्होंने मिले सुर मेरा तुम्हारा गाना भी गया।

    इंफेक्शन से थे पीड़ित

    उनका अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जा रहा है जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन से लेकर सिनेमा जगत के कई सितारे मौजूद रहे। पीयूष किसी तरह के इंफेक्शन से पीड़ित थे। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करते नजर आ रहे हैं।

    निर्माता आर बाल्की भी आए नजर

    फिल्म निर्माता आर बाल्की भी एक वीडियो में अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। पीयूष पांडे की भतीजी, अभिनेत्री-लेखिका इशिता अरुण, एक अन्य वीडियो में परिवार और दोस्तों के साथ शोक व्यक्त करती हुई दिखाई दीं।

    बिग बी ने ब्लॉग में भी दी श्रद्धांजलि

    इससे पहले बिग बी ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन गुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। बिग बी ने अपने ब्लॉग पर लिखा, "एक रचनात्मक प्रतिभा... एक बेहद मिलनसार दोस्त और मार्गदर्शक... हमें छोड़कर चले गए... हमारे पास दुःख को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। पीयूष पांडे का आज सुबह निधन हो गया। उनके द्वारा छोड़ी गई रचनात्मक कृतियां उनकी असीम रचनात्मकता का शाश्वत प्रतीक रहेंगी... स्तब्ध! निशब्द!! प्रथनायें

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

    पीयूष ने 27 साल की उम्र में विज्ञापन जगत में एंट्री की थी। उन्होंने अपने भाई प्रसून पांडे के साथ इसकी शुरुआत की। दोनों ने रोजमर्रा के उत्पादों के लिए रेडियो जिंगल्स में अपनी आवाज दी। वह 1982 में विज्ञापन कंपनी ओगिल्वी से जुड़े। 1994 में, उन्हें ओगिल्वी के बोर्ड में नामांकित किया गया। पीयूष को 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2024 में उन्हें एलआईए लीजेंड पुरस्कार भी मिला।

