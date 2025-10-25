Ad guru पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में पहुंचे अमिताभ बच्चन और अभिषेक, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विज्ञापन जगत के लिजेंड पीयूष पांडे का 24 अक्टूबर को निधन हो गया था। 70 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली। पीयूष ने अबकी बार मोदी सरकार, फेविकोल, कैडबरी के पॉपुलर ऐड्स लिखे। इसके अलावा उन्होंने मिले सुर मेरा तुम्हारा गाना भी गया।

इंफेक्शन से थे पीड़ित उनका अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जा रहा है जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन से लेकर सिनेमा जगत के कई सितारे मौजूद रहे। पीयूष किसी तरह के इंफेक्शन से पीड़ित थे। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करते नजर आ रहे हैं।