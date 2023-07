अल्लू अर्जुन ने फैंस को दी बड़ी खुशखबरी, अला वैकुंठपुरमुलु के डायरेक्टर श्रीनिवास की फिल्म में आएंगे नजर

नई दिल्ली, जेएनएन। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ तीन सुपरहिट फिल्मों के बाद वापस लौट रही है। इससे पहले वो जुलायी (2012), सन ऑफ सत्यमूर्ति (2015), और अला वैकुंठपुरमलो (2020) के बाद श्रीनिवास के साथ चौथी फिल्म के लिए फिर से एक साथ आएं हैं। यह अल्लू अर्जुन के करियर की 22वीं फिल्म होगी और इसलिए, उनके फैंस इसे "AA22" कह रहे हैं।

प्रोडक्शन बैनर हारिका और हसीन क्रिएशन्स, जिन्होंने अपनी पहली तीन फिल्में बनाई हैं, ने कुछ देर पहले ही, 3 जुलाई को आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर घोषणा वीडियो शेयर किया और लिखा, "डायनेमिक जोड़ी फिर से एक साथ आई है।" चौथी बार! आइकन स्टार अल्लू अर्जुन और हमारे प्रिय निर्देशक त्रिविक्रम गारू हमारे प्रोडक्शन 8'' के लिए एक साथ आ रहे हैं।

घोषणा वीडियो में फिल्म निर्माता को "एंटरटेनमेंट के मास्टर ऑफ क्राफ्ट त्रिविक्रम" के रूप में पेश किया गया और फिर बैकग्राउंड में AA के शुरुआती अक्षरों के साथ अभिनेता को "करिश्मा आइकन स्टार अल्लू अर्जुन का प्रतीक" के रूप में पेश किया गया। बाकी कलाकारों और क्रू के बारे में डिटेल का अभी तक एलान नहीं किया गया है।

