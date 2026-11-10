भैया दूज पर ये भोजपुरी गीत गाकर बहनें मांगती हैं दुआ, Alka Yagnik की आवाज में हुआ हिट; बिहार-यूपी में बना नंबर 1

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिवल कोई भी हो, लेकिन वह कभी भी गीत-संगीत के बिना पूरा नहीं होता। दीवाली हो या फिर होली, हर फंक्शन के लिए कोई न कोई गाना जरूर बना है। दीवाली खत्म होने के बाद अब भाई दूज आ रहा है। 11 नवंबर को भाई-बहनों का ये त्यौहार पूरे देशभर में मनाया जाएगा।

वैसे तो भाई-बहन के रिश्ते पर कई गाने बने हैं, लेकिन भैया दूज आने से पहले इस वक्त अल्का याग्निक (Alka Yagnik) की आवाज में एक ऐसा भोजपुरी गाना वायरल हो रहा है, जिसे बिहार और यूपी में खूब प्यार मिला था। आज 42 साल बीत जाने के बाद भी ये पारंपरिक गीत बहनें अपने भाई की सलामती के लिए गुनगुना रही हैं।

अल्का याग्निक ने दिया भैया दूज का हिट गाना भैया दूज से पहले अल्का याग्निक (Alka Yagnik Songs) की आवाज में गाया जो गीत इंटरनेट पर खूब ट्रेंड हो रहा है, वह साल 1984 में रिलीज हुआ था। गाने के लिरिक्स है 'रतन भैया के लाली घोड़ी से (Ratan Bhaiyake Lali Ghodi)।' ये गीत 42 साल पहले रिलीज हुई फिल्म 'भैया दूज' में फिल्माया गया था।

हालांकि, 'रतन भैया के लाली घोड़ी' एक प्रसिद्ध पारंपरिक भोजपुरी गीत है। जिसे बिहार और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में भैया दूज के दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हुए गुनगुनाती है। भैया दूज के इस स्पेशल गीत पर अब तक कई रील्स बन चुकी हैं।

भैया दूज में इन एक्टर्स पर फिल्माया गया था गाना साल 1984 में रिलीज हुए भोजपुरी भैया दूज स्पेशल इस गीत को जहां अल्का याग्निक ने अपनी मधुर आवाज में गाया, तो वहीं इसका म्यूजिक चित्रगुप्त ने कंपोज किया था और लिरिक्स लक्ष्मण शाहबादी ने लिखा था। मूवी में ये गीत सुजीत कुमार और पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया था। भैया दूज में सुजीत कुमार और पद्मा खन्ना ने भाई बहन का किरदार निभाया था।