Alia Bhatt ने पति रणबीर कपूर को छोड़ इस शख्स के साथ एन्जॉय किया लंच डेट, क्लासी लुक में नजर आईं एक्ट्रेस

नई दिल्ली, जेएनएन। Alia Bhatt Lunch Date: आलिया भट्ट ने कम समय में बॉलीवुड पर धाक जमा ली है। उन्हें इंडस्ट्री में आए एक दशक हो गया है और इन सालों में एक्ट्रेस ने सुपरहिट फिल्में देकर खुद को बॉलीवुड की सक्सेसफुल हीरोइनों की लिस्ट में शुमार कर दिया है।

आलिया भट्ट भले ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चाहे जितना बिजी हों, लेकिन वह अपनी फैमिली मेंबर्स को कीमती समय देना नहीं मिस करती हैं। हाल ही में, उन्होंने अपना वीकेंड पति रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और बेटी राहा (Alia Bhatt Daughter Raha) के साथ न मनाकर अपनी बहन शाहीन भट्ट (Shaheen Bhatt) के साथ एन्जॉय किया।

सभी जानते हैं कि आलिया अपनी बहन शाहीन भट्ट से कितनी क्लोज हैं। 2 जुलाई 2023 को आलिया भट्ट अपनी बहन शाहीन भट्ट के साथ संडे लंच एन्जॉय करने मुंबई के एक रेस्तरां में गईं। इस दौरान एक्ट्रेस क्लासी लुक में नजर आईं।

Isn't she just so cute!!🥺🥰 Mommy #AliaBhatt snapped in a cool yet classy look!!💗@aliaa08 @viralbhayani77 pic.twitter.com/h66XnW0s6B