The Great Indian Rescue: कोयला खदान में हुए हादसे पर आधारित है अक्षय- परिणीति की फिल्म, रिलीज डेट की हुई घोषणा

नई दिल्ली, जेएनएन। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की जोड़ी ने 2019 में आई फिल्म 'केसरी' में धमाल मचा दिया था। मूवी में दोनों के काम को काफी पसंद किया गया। अब एक बार फिर अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा सिल्वर स्क्रीन पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। लंबे समय से दोनों 'द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू' को लेकर चर्चा में थे। अब फिल्म की रिलीज डेट का एलान हो चुका है।

फिल्म 'सेल्फी' के बाद अक्षय कुमार के फैंस उन्हें दोबारा बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित थे। खिलाड़ी कुमार ने अपने अब तक के करियर में कई देशभक्ति वाली, और कुछ ऐसी भी फिल्में की हैं, जो सच्ची घटनाओं को दिखाती हो। इसी कड़ी में वह एक और रियल फिल्म 'द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू' लेकर हाजिर होने वाले हैं।

अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की यह फिल्म दिवंगत जसवंत सिंह गिल के जीवन की सच्ची घटनाओं को दिखाएगी। जसवंत सिंह गिल ने भारत के पहले कोयला खदान बचाव मिशन का नेतृत्व किया था। इसी स्टोरी को अनफोल्ड करने वाली इस फिल्म मे अक्षय कुमार ही जसवंत गिल की भूमिका निभाते नजर आएंगे।

AKSHAY KUMAR: ‘THE GREAT INDIAN RESCUE’ RELEASE DATE LOCKED… #TheGreatIndianRescue - starring #AkshayKumar and #ParineetiChopra - to release in *cinemas* on 5 Oct 2023… Directed by #TinuSureshDesai… Produced by #VashuBhagnani, #DeepshikhaDeshmukh, #JackkyBhagnani and… pic.twitter.com/rA0eelRXWB