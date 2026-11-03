अक्षय कुमार की OMG 3 पर लगा ग्रहण, प्रोड्यूसर संग मतभेद के चलते डायरेक्टर ने तोड़ा फिल्म से नाता?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के एक्टिंग करियर की सफल फिल्म फ्रेंचाइजी के बारे में बात की जाए तो उसमें ओह माय गॉड का नाम जरूर शामिल होता है। बॉक्स ऑफिस पर निर्देशक अमित राय के डायरेक्शन में बनी ओह माय गॉड और ओह माय गॉड 2 ने कमर्शियल तौर पर सफलता हासिल की है।

लंबे समय से इसकी तीसरी किस्त को लेकर सुर्खियां तेज हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि ओएमजी 3 (OMG 3) पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि अमित राय ने निर्माताओं संग रचनात्मक मतभेद के चलते अपना नाम वापस ले लिया है।

ओह माय गॉड 3 पर सस्पेंस साल 2023 में आई ओएमजी 2 की सफलता के बाद से इसकी तीसरे पार्ट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लीड रोल के लिए अभिनेता अक्षय कुमार नाम पहले ही फाइनल किया जा चुका है। लेकिन अब पिंकविला की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि निर्देशक अमित राय (Amit Rai) ने निर्माताओं संग रचनात्मक मदभेद की वजह से मूवी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया है।

ऐसे में अब ओह माय गॉड 3 के निर्माता फिल्म को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वे नए कलाकारों की तलाश कर रहे हैं ताकि इस लोकप्रिय फ्रैंचाइजी को आगे बढ़ाया जा सके। माना ये भी जा रहा है कि अक्षय कुमार भी इस मूवी के तीसरे पार्ट में नहीं नजर आ सकते हैं।