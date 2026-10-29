4 साल बाद Akshay Kumar के साथ बनेगी इस एक्ट्रेस की जोड़ी, प्रियदर्शन की अपकमिंग मूवी में हुई एंट्री?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का नाम अपनी अपकमिंग मूवीज को लेकर चर्चा में बना रहता है। लंबे समय से निर्देशक प्रियदर्शन संग एक आने वाली अनटाइल मूवी को लेकर अक्की लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब अक्षय की इस फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जो लीड एक्ट्रेस से जुड़ी हुई है।

बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार की इस अपकमिंग अनटाइटल फिल्म के लिए एक्ट्रेस के लिए मेकर्स की तलाश पूरी हो गई है। वह अभिनेत्री 4 साल बाद अक्की के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है। आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं-

अक्षय कुमार संग नजर आएगी ये एक्ट्रेस किसी भी फिल्म के लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस के मामले अक्सर सिनेमाई गलियारे में चर्चा का विषय बनते हैं। फिलहाल इस मामले में अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की आगामी अनटाइटल फिल्म छाई हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म में बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी।

इतना ही नहीं साल 2017 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की जोड़ी पहली बार फिल्म टॉयलेट- एक प्रेम कथा में नजर आई थी, जो कि कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अब ये दोनो स्टार्स एक दूसरे के साथ तीसरी फिल्म करने के लिए कमर कसते हुए दिखाई दे सकते हैं।