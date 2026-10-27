विदेशी सिनेमा की डगर चलीं अक्षय कुमार की हीरोइन, इंटरनेशनल फिल्म में निभाएंगी दमदार किरदार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म हैवान को बीते महीने सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उसमें नजर आने वालीं अभिनेत्री सैयामी खेर (Saiyami Kher) ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीता था।

अब खबर आ रही है कि सैयामी आने वाले समय में विदेशी सिनेमा में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरती हुईं नजर आएंगी। आइए मामले को विस्तार से जानते हैं- सैयामी खेर विदेशी फिल्म का बनीं हिस्सा कलाकार को कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। इसी दिशा में अभिनेत्री सैयामी खेर अपने करियर में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही हैं। वह निर्देशक मैक्सिम कुजनेत्सोव की आगामी इंडो-रूसी ड्रामा फिल्म से अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में कदम रखेंगी। इस फिल्म में भारत और रूस के कलाकार व क्रिएटिव टीम के सदस्य साथ काम कर रहे हैं।

सैयामी कहती हैं- उनके साथ काम करना शानदार अनुभव था। रूस में शूटिंग हुई है, जहां मैं पहली बार गई थी। मास्को बेहद खूबसूरत शहर है। वहां काम करने का माहौल मेरे अब तक के अनुभवों से काफी अलग था। उम्मीद है कि यह मेरे लिए ऐसे कई और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट का पहला कदम साबित होगा।

अलग-अलग देश और भाषाओं की सीमाओं से परे जाकर काम करना बहुत मजेदार होता है। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने से कहानी को लेकर एक नया नजरिया मिलता है। साथ ही ऐसे लोगों से सीखने का मौका मिलता है, जिनका सिनेमा को देखने और बनाने का अपना अलग तरीका होता है।