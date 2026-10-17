मुंबई में Ajay Devgn के बंगले पर चला BMC का हथौड़ा, अवैध निर्माण के चलते हुई कार्रवाई

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। एक तरफ जहां अजय देवगन अपनी फिल्म दृश्यम 3 (Drishyam 3) की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अभिनेता के जुहू स्थित बंगले के कुछ हिस्सों पर हथौड़ा चला दिया है। अजय देवगन (Ajay Devgn) के बंगले का कौन सा हिस्सा मुंसिपल पार्टी वालों ने तोड़ा, नीचे डिटेल में पढ़ें पूरा मामला।

अवैध निर्माण को लेकर अजय को BMC ने भेजा था नोटिस एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय देवगन को अपने बंगले पर अवैध निर्माण की वजह से बृहन्मुंबई नगर निगम की तरफ से नोटिस भी भेजा गया था। उनका और काजोल का जुहू स्थित बंगला लगभग 7,802 वर्ग फुट का है। यह बंगला जुहू की कपोले को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्थित है।

नगर निगम के अनुसार, BMC से परमिशन लिए बिना ही बंगले के अंदर दीवारों के पार्टिशियन बनाना, खिड़कियों में फेरबदल जैसे कई बड़े बदलाव करवाए जा रहे थे। इस मामले में, 10 सितंबर को मुंसिपल कॉर्पोरेट एक्ट की धारा 354A के तहत बीएमसी की तरफ से अभिनेता को एक ऑफिशियल नोटिस भी भेजा गया था, जिसमें काम को तुरंत रोकने और सही डॉक्यूमेंट जमा करने के निर्देश दिए गए थे।

बंगले के अवैध हिस्से को अधिकारियों ने गिराया रिपोर्ट्स की मानें तो BMC का ये नोटिस मिलने के बाद भी अजय देवगन के बंगले में अवैध निर्माण कार्य चलता रहा। जिसके बाद नगर निकाय के अधिकारियों ने उनके बंगले में बने अवैध हिस्सों को गिरा दिया। इंटरनेट पर उनके बंगले में हथौड़ा लेकर अवैध दीवार गिराते हुए तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं।

अजय देवगन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धूम एक तरफ जहां वह अपने बंगले को लेकर विवादों में घिरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभिनेता की फिल्म दृश्यम 3 लगातार बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाढ़ रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की जहां 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई, तो वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 500 करोड़ से अधिक कलेक्शन कर लिया है।