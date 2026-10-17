Drishyam 3 की 15वें दिन हुई शॉकिंग कमाई, 3 नई फिल्मों के आने से बदला गणित; Ajay Devgn के हाथ आए इतने करोड़

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हनुमान अंश को बॉक्स ऑफिस पर काफी लंबे समय तक खेलने को मिला था, लेकिन दृश्यम 3 के साथ ऐसा नहीं हुआ। 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 (Drishyam 3) को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में जेलर 2-नई नवेली और विजय देवरकोंडा की फिल्म रणबाली आ गई हैं।

बड़े सितारों से सजी ये तीनों फिल्में क्या दृश्यम 3 की बॉक्स ऑफिस की गद्दी को हिला पाईं? सिनेमाघरों में तीन बड़ी फिल्मों की रिलीज से दृश्यम 3 की कमाई में कितनी हुई उथल-पुथल नीचे देखें आंकड़ें। दृश्यम 3 का शुक्रवार को हुआ इतना कलेक्शन अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर शुक्रवार को गणित काफी बदला है। नई नवेली-जेलर 2 और रणबाली के हिंदी में रिलीज होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में 14 दिन के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार को 15वें दिन अजय देवगन की दृश्यम 3 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 3.10 करोड़ का कलेक्शन किया है।

15 दिनों में अजय देवगन ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 336.10 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं मूवी का ग्रॉस कलेक्शन 402.77 करोड़ तक का हुआ है। यह फिलहाल इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली धुरधंर 2 के बाद दूसरी फिल्म है।

दुनियाभर में 500 करोड़ का आंकड़ा किया पार घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 3 को भले ही ओपनिंग डे पर ये तीन बड़ी फिल्में टक्कर दे पाई हों, लेकिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 3 की स्पीड को कंट्रोल में करना मेकर्स के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। अजय देवगन-जयदीप अहलावत की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 15 दिनों में 520 करोड़ की कुल कमाई की है।