एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार के तौर पर ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai) को जाना जाता है। आज बेशक ऐश्वर्या राय एक्टिंग की दुनिया से ब्रेक पर मौजूद हैं, लेकिन अपने सुनहरे एक्टिंग करियर के दौरान उन्होंने कई कल्ट फिल्मों में काम किया है। उनकी मूवीज के गाने भी फैंस के फेवरेट माने जाते हैं।

इस आधार पर आज हम आपको ऐश्वर्या राय के 23 साल पुराने एक ऐसे लोकप्रिय गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको अवधी भाषा में लिखा गया था। आइए उस गाने के बारे में विस्तार से जानते हैं- ऐश्वर्या राय का अवधी भाषा वाला गाना 2000 के दशक की शुरुआत में ऐश्वर्या राय का एक्टिंग करियर काफी पीक पर रहा था। इस दौरान उन्होंने कई सफल मूवीज के जरिए बतौर एक्ट्रेस सफलता हासिल की थी। इसी टाइम पीरियड में ऐश्वर्या की एक कल्ट क्लासिक फिल्म को भी रिलीज किया गया था, जिसका नाम था- दिल का रिश्ता। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन इसकी म्यूजिक एल्बम सुपरहिट रही थी और उसमें एक गाना था, जिसके बोल थे- साजन साजन ओ मोरे साजन... (Saajan Saajan O Mere Sajan Song)।

आपको बता दें कि दिल का रिश्ता फिल्म का साजन साजन ओ मोरे साजन... सॉन्ग को हिंदी सिनेमा के तीन दिग्गज गायकों ने मिलकर गाया था, जिनमें सपना अवस्थी, अलका याग्निक (Alka Yagnik) और कुमार सानू (Kumar Sanu) का नाम शामिल होता है। जबकि ऐश्वर्या राय और अर्जुन रामपाल पर मुख्य रूप से इसे फिल्माया गया था।