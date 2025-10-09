Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    DDLJ वाला रोमांस फिर दिखेगा बड़े पर्दे पर, UK के PM कीर स्टार्मर ने YRF संग की 3 बड़े प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    यशराज फिल्म्स और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की है। यशराज फिल्म्स 2026 में ब्रिटेन में तीन बड़ी फिल्मों की शूटिंग करेगा, जिससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे। कीर स्टार्मर ने मुंबई में यशराज स्टूडियो का दौरा किया और रानी मुखर्जी से मुलाकात की। इस कोलाब्रेशन से और क्या फायदा होगा, चलिए जानते हैं:

    prefferd source google
    Hero Image

    यशराज ने यूके के साथ 3 फिल्मों का कोलाब्रेशन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यशराज का एक बड़ा कदम पूरे हिंदी सिनेमा के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। हाल ही में दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे से लेकर, रब ने बना दी जोड़ी और धूम 3 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्माण करने वाली वितरण कंपनी यशराज फिल्म्स एक बार फिर से ब्रिटेन की सुंदर-सुंदर लोकेशन दिखाने के लिए तैयार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर ने मुंबई का दौरा किया, जहां उन्होंने एक ऐसी घोषणा की, जिसे सुनकर बॉलीवुड के हार्डकोर फैंस के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। यूके के PM कीर स्टार्मर ने बताया कि 2026 की शुरुआत में यशराज फिल्म्स बैनर तले बनने वाली तीन बड़ी फिल्मों की शूटिंग ब्रिटेन में होगी।

    यशराज के कदम से लोगों को मिलेंगे रोजगार

    PM कीर स्टार्मर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर यशराज के साथ तीन फिल्मों के इस कोलाब्रेशन को लेकर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने बताया कि इस एक मूव से 3000 से अधिक लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा और साथ ही ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था में लाखों पाउंड का मुनाफा होने की उम्मीद है। यशराज इंडस्ट्री में 12 अक्टूबर को अपने 20 साल पूरे करने जा रहा है, ऐसे में फिल्म के माध्यम से यूके के साथ ये सांस्कृतिक रिश्ते बॉलीवुड में नई रौनक ला सकती है।

    यह भी पढ़ें- Kiara Advani के बिकिनी सीन को देखकर थिएटर में क्रेजी हो गए फैंस, वीडियो हुआ वायरल

    मुंबई में यशराज स्टूडियों का दौरा करते हुए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से भी मुलाकात की, जो कंपनी के मालिक आदित्य चोपड़ा की पत्नी भी हैं। वह वायआरएफ स्टूडियो में एक प्राइवेट स्क्रीनिंग को अटेंड करते दिखे जहां उन्होंने टेक्नीशियन से चिटचैट की और बॉलीवुड को और भी गहराई से समझा।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Keir Starmer (@keirstarmer)

    29 साल पहले DDLJ में दिखी थी ब्रिटेन की खूबसूरती

    उन्होंने अपने वीडियो में कहा, "बॉलीवुड ब्रिटेन में वापस आ रहा है और लोगों के लिए नौकरी, इन्वेस्टमेंट और कई नए अवसर ला रहा है। इस ग्लोबल फिल्ममेकिंग में विश्वभर में लोगों को यूके की खूबसूरत डेस्टिनेशन देखने को मिलेगी। भारत के साथ हमारे व्यापारिक समझौते की साझेदारी ठीक इस तरह से ही शुरू होगी। विकास को गति मिलेगी और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, इस कोलाब्रेशन से सभी को फायदा होगा"।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Keir Starmer (@keirstarmer)

    यशराज ने भी अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर वह वीडियो भी शेयर किया, जहां PM कीर स्टार्मर उनके मुंबई स्टूडियों में बैठे हुए हैं और वहां पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का 'तुझे देखा तो ये जाना' सनम गाना बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। आपको बता दें कि जल्द ही शाह रुख खान-काजोल की फिल्म DDLJ अपने 30 साल पूरे करने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के अलावा इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में की गई थी।

    यह भी पढ़ें- Tiger vs Pathaan: ठंडे बस्ते में नहीं गई सलमान-शाह रुख की स्पाई थ्रिलर, लेटेस्ट अपडेट में मिली गुड न्यूज?