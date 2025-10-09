DDLJ वाला रोमांस फिर दिखेगा बड़े पर्दे पर, UK के PM कीर स्टार्मर ने YRF संग की 3 बड़े प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यशराज का एक बड़ा कदम पूरे हिंदी सिनेमा के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। हाल ही में दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे से लेकर, रब ने बना दी जोड़ी और धूम 3 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्माण करने वाली वितरण कंपनी यशराज फिल्म्स एक बार फिर से ब्रिटेन की सुंदर-सुंदर लोकेशन दिखाने के लिए तैयार है।

हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर ने मुंबई का दौरा किया, जहां उन्होंने एक ऐसी घोषणा की, जिसे सुनकर बॉलीवुड के हार्डकोर फैंस के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। यूके के PM कीर स्टार्मर ने बताया कि 2026 की शुरुआत में यशराज फिल्म्स बैनर तले बनने वाली तीन बड़ी फिल्मों की शूटिंग ब्रिटेन में होगी।