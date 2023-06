Adipurush और 'गदर 2' से पहले इन फिल्मों की रही जबरदस्त चर्चा, एडवांस बुकिंग में मिली मदद

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush and most talked about films: बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में हैं जिनके प्रमोशन उनके टाइटल के आउट होने के साथ ही शुरू हो जाते हैं। रॉकिंग स्टार यश की केजीएफ 2 हो या फिर शाह रुख खान की चार साल बाद रिलीज हुई पठान, इन फिल्मों की चर्चा पहले से ही शुरू हो गई थी।

इन्हीं फिल्मों में शुमार है प्रभास और कृति सेनन की फिल्म 'आदिपुरुष', जो जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसके अलावा आगामी कई बड़ी फिल्में ऐसी हैं, जिनकी चर्चा अभी से ही जबरदस्त बनी हुई है और ऑडियंस के मन में इन फिल्मों को देखने की एक्साइटमेंट है।

जिसका फायदा कहीं न कहीं इन फिल्मों को एडवांस बुकिंग में बहुत मदद करता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं लिस्ट की रिलीज से कई-कई महीनों पहले फिल्मों की जबरदस्त चर्चा हुई।

आदिपुरुष

प्रभास और कृति सेनन माइथोलॉजिकल फिल्म 'आदिपुरुष' की चर्चा साल 2020 में ही शुरू हो गई थी, जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। कभी दोनों के अफेयर की खबरों की वजह से या फिर अन्य कारणों से ये फिल्म लगातार लोगों की जुबान पर आई।

सैफ अली खान स्टारर 'आदिपुरुष' का जब पहला टीजर आया था, तो लोगों ने वीएफएक्स की वजह से इसकी काफी आलोचना की थी, जिसके बाद मेकर्स ने अपना पूरा समय लिया और ट्रेलर में सुधार किया। ट्रेलर रिलीज से लेकर फिल्म रिलीज तक कोई न कोई खबर सामने आ रही है। फिल्म के बज ने इसकी एडवांस बुकिंग में काफी मदद की है और अब तक 'आदिपुरुष' की पांच लाख से ज्यादा टिकट बिक चुकी हैं।

पठान

शाह रुख खान की फिल्म 'पठान' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म से चार साल बाद शाह रुख खान ने पर्दे पर वापसी की थी। हालांकि, इस फिल्म की चर्चा काफी सालों से थी। शाह रुख खान ने खुद को बिल्कुल ही मीडिया और पब्लिक की नजर से दूर रखा था।

फिल्म को लेकर आए दिन कोई न कोई चर्चा रही और उसका फायदा फिल्म को एडवांस बुकिंग में मिला, जहां पहले ही दिन फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिए।

केजीएफ 2

कन्नड़ भाषा की ओरिजिनल फिल्म 'केजीएफ' 2 को 'केजीएफ 1' की सफलता को देखते हुए पैन इंडिया रिलीज किया गया था। हालांकि, कभी यश के लुक को लेकर, तो कभी संजय दत्त और रवीना के फिल्म का पार्ट होने के लेकर खूब चर्चा रही। सालों पहले ही फिल्म के सीक्वल की खबर ने लोगों की बैचेनी बढ़ा दी थी। फिल्म की रिलीज से पहले केजीएफ 2 का जबरदस्त बज बना।

आरआरआर

साउथ सिनेमा की फिल्में भी अब पैन इंडिया रिलीज हो रही हैं। साल 2022 में रिलीज हुई एस एस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' ने दुनियाभर में अपनी सफलता का डंका बजाया। हालांकि, बाहुबली की सफलता के बाद एस एस राजामौली की फैन-फॉलोइंग साउथ के साथ-साथ नॉर्थ में भी काफी बढ़ गई थी।

जिसकी वजह से जब उन्होंने राम चरण, जूनियर एनटीआर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म की घोषणा की, तो फैंस एक्साइटेड हो गए और इस तगड़े बज की वजह से फिल्म ने दुनियाभर में 1200 करोड़ के करीब बिजनेस किया।

लाल सिंह चड्ढा

शाह रुख खान की तरह आमिर खान भी 'लाल सिंह चड्ढा' के साथ लंबे समय बाद स्क्रीन पर लौटे थे। हालांकि, अपनी फिल्मों का बज बनाने में माहिर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की इस फिल्म की जबरदस्त चर्चा रही। लोगों को लगा था फिल्म बड़ी हिट होगी, लेकिन पुराने बयानों के चलते आमिर खान को आलोचना के साथ-साथ बॉक्स ऑफिस पर भी मुंह की खानी पड़ी।

गदर 2

सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी फिल्म 'गदर-2' से एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है। इस फिल्म की जब घोषणा हुई थी, तभी फैंस की उत्सकुता बढ़ गई थी, लेकिन जब फिल्म को लेकर लंबे समय तक कोई अपडेट नहीं आई, तो सभी को लगा कि फिल्म ठंडे बसते में चली गई है।

हालांकि, मेकर्स ने जब पोस्टर रिलीज किया, तो फैंस खुशी से झूम उठे। पोस्टर रिलीज से लेकर टीजर रिलीज होने तक मेकर्स ने लगातार ऑडियंस के दिलों में एक्साइटमेंट बनाई हुई है। जिस तरह से फिल्म की जबरदस्त चर्चा है और गदर-एक प्रेम कथा की री-रिलीज के बाद कमाई हो रही है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है।

एनिमल

रणबीर कपूर 'तू झूठी, मैं मक्कार' के बाद आगामी फिल्म 'एनिमल' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं। रणबीर तू झूठी, मैं मक्कार की रिलीज से पहले से ही एनिमल की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं।

इस फिल्म का ऑडियंस के बीच जबरदस्त क्रेज है और रणबीर के फर्स्ट लुक ने तो ऑडियंस के दिलों की धड़कन और भी बढ़ा दी है। गदर 2 और एनिमल 11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी।