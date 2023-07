Adipurush Leaks On Youtube: प्रभास की फिल्म ऑनलाइन पाइरेसी का शिकार, 23 लाख से ज्यादा यूट्यूब पर मिले व्यूज

Adipurush Leaks On Youtube आदिपुरुष ऑनलाइन पाइरेसी का शिकार हो गई है। इस फिल्म में प्रभास कृति सेनन और सैफ अली खान की अहम भूमिका है। इसे अब तक 23 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके है। इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसके चलते कई जगह इस फिल्म को लेकर केस भी किए गए है। इस फिल्म का निर्देशन ओम राउत ने किया था।

Adipurush Leaks On Youtube, Adipurush film news

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush Leaks On Youtube: प्रभास और कृति सेनन की बहुचर्चित फिल्म आदिपुरुष यूट्यूब पर लीक हो गई है।इसे अब तक 23 लाख से ज्यादा व्यूज भी मिल चुके हैं। इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था। सैफ अली खान ने इस फिल्म में रावण की भूमिका निभाई हैं। हिंदी में डब आदिपुरुष के डायलॉग और सीन को लेकर काफी बवाल हुआ है। इसे लेकर कई कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। आदिपुरुष कहां पर लीक हुई है? इस बीच, फिल्म के निर्माताओं को अब एक नया झटका लगा है। यह फिल्म यूट्यूब पर लीक हो गई है। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म जहां बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है। वहीं, इस फिल्म के लिए एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। अब यह फिल्म ऑनलाइन पायरेसी का शिकार हो गई है। आदिपुरुष यूट्यूब पर लीक हो गई है। आदिपुरुष का कौन सा वर्जन यूट्यूब पर उपलब्ध है? न्यूज 18 की खबर के अनुसार आदिपुरुष का एचडी वर्जन यूट्यूब पर उपलब्ध है और इसे अब तक 23 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। हालांकि, कुछ घंटों के बाद लिंक को हटा दिया गया है। फिल्म के निर्देशक ओम राउत और फिल्म के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया है। कई लोगों का मानना है कि इस फिल्म के डायलॉग ने लोगों की भावनाएं आहत की है। मनोज मुंतशिर शुक्ला ने आदिपुरुष पर माफी कैसे मांगी है? विवाद बढ़ने के बाद अब मनोज मुंतशिर शुक्ला ने माफी भी मांग ली है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा था, "मैं मानता हूं कि आदिपुरुष के कारण लोगों की भावनाएं आहत हुई है। मैं दोनों हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता हूं। भगवान बजरंगबली हमें एकजुट रखें और देश और सनातन को आगे बढ़ाने में सहायता करें।" आदिपुरुष कब रिलीज हुई थी? आदिपुरुष 16 जून को रिलीज हुई थी। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 128 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार किया है। यह फिल्म रामायण से प्रेरित है। इस फिल्म के अन्य वर्जन को पसंद किया गया है। तेलांगना और सीमांध्रा में इस फिल्म को काफी पसंद किया गया है। फिल्म के कुछ गाने भी काफी अच्छे है।

Edited By: Rupesh Kumar