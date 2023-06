Adipurush: प्रभास के 'श्रीराम' के किरदार की हुई रामचरण से तुलना, यूजर्स बोले - बस फैंस इस वजह से देख रहे हैं

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush: प्रभास की फिल्म 'आदिपुरुष' लगातार चर्चा में बनी हुई है। 16 जून 2023 को ये फिल्म दर्शकों के बीच आ चुकी है। एडवांस बुकिंग में ताबड़तोड़ बिजनेस करने वाली इस फिल्म को सोशल मीडिया पर VFX की वजह से अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, लेकिन फिल्म में भगवान राम, माता सीता और लंकापति रावण के किरदार को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

सैफ अली खान के रावण के किरदार को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस जहां उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं कृति सेनन को जानकी के किरदार में देखकर फैंस कुछ ज्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन अब इन सबके बीच प्रभास के किरदार 'राम' की तुलना भी फैंस ने एक्टर रामचरण के साथ करनी शुरू कर दी है।

प्रभास को भगवान राम के रूप में देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक सेक्शन जहां तारीफ करते नहीं थक रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एस एस राजामौली की ऑस्कर विनिंग फिल्म RRR में रामचरण ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किरदार को बहुत ही बखूबी से निभाया है।

एक यूजर ने सोशल मीडिया पर 'आरआरआर' में रामचरण का धनुष-बाण चलाते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "प्रभास ने आदिपुरुष में जो किरदार निभाया है, उससे तेलुगु स्टार रामचरण ने जो 'राम' का वर्जन निभाया था, वह बहुत ही बेहतरीन था।

This Version Of Ram Is far better than What Played by #Prabhas in #Adipurush #AdipurushReview public watch because of #Prabhas not For Secular Ramayan Ravan or #HANUMAN#KritiSanon #SaifAliKhan

After Seeing This EveryOne Said Jai Shri Ram

Not Justified #Encounter #JaiShriRam pic.twitter.com/XYI1UcmyF7— Saket. (@ShubhamSaket_SS) June 16, 2023