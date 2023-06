Adipurush: आदिपुरुष के मेकर्स को मनोज देसाई ने जमकर कोसा, बोले- इस पाप के लिए इन्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा

नई दिल्ली, जेएनएन। प्रभास और कृति सेनन की डेब्यू फिल्म आदिपुरुष सिनेमाघरों में डाउन होनी शुरू हो गई है। कई सिंगल थिएटर मालिकों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं और उन्होंने सोचा था कि शाह रुख खान की 'पठान' के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाई के आंकड़े आसमान छू लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी।

मुंबई में G7 थिएटर के मालिक मनोज देसाई आदिपुरुष के निर्माताओं से काफी नाराज हैं और आदिपुरुष के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं। रामायण का मजाक बनाने के लिए ओम राउत को कोसते हुए देसाई ने कहा, हमने सोचा था कि फिल्म सुपरहिट होगी...रामायण ऐसे नहीं लिखा गया है। जिस तरह से फिल्म में भगवान हनुमान और रावण को दिखाया गया है वह मंजूर नहीं है। कृति सेनन सीता कैसे बन सकती हैं? हर जगह फिल्मों के शो कैंसिल हो रहे हैं। फिल्म के निर्माताओं को जेल होनी चाहिए''।

मनोज देसाई, जो आदिपुरुष से बेहद नाराज हैं, उन्हें सबसे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा नुकसान था साबित हो रहा है, एक थिएटर मालिक के रूप में उन्हें भी झटका लगा है। उन्होंने खुलासा किया कि कुछ दिनों में आदिपुरुष को सिनेमाघरों से हटा दिया जाएगा। गेयटी और गैलेक्सी के मालिक मनोज देसाई ने यहां तक कहा कि उन्होंने टिकट की कीमतों में कटौती की है, लेकिन फिर भी लोग सिनेमाघरों में नहीं आ रहे हैं।

India's Senior Film Exhibitor #ManojDesai Ji's Reaction on #Adipurush. He gets angry on Adipurush makers for insulting the faith of audience and playing with their sentiments.

