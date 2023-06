Adipurush Box Office Record: अमेरिका में चला प्रभास का जादू, विवादों के बीच आदिपुरुष ने बना डाला ये रिकॉर्ड

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush Box Office Record: प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष को लेकर को देश में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संवाद पर आपत्ति के बाद इसे बादल भी दिया गया, लेकिन दर्शकों की नाराजगी जस की तस बनी हुई है। देश में मचे इस बवाल के बीच आदिपुरुष ने विदेश की सरजमीं पर एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। प्रभास की फिल्म ने बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आदिपुरुष ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 8वें दिन 3 मिलियन डॉलर क्लब में एंट्री कर ली है।

बता दें कि अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली ये चौथी फिल्म है। आदिपुरुष, प्रभास की चौथी एसी फिल्म है जिसने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस से 3 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाई की है। इससे पहले प्रभास की बाहुबली सीरीज की दोनों ही फिल्में,बाहुबली 1, बाहुबली 2, साहो और अब आदिपुरुष ने 3 मिलियन डॉलर क्लब में एंट्री की है। इसके साथ ही अमेरिकी बॉक्स ऑफिस के मिलियन डॉलर क्लब में तीन एंट्री के साथ प्रभास ने रिकॉर्ड बनाया है।

आदिपुरुष को रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं औ फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। फिल्म ने अपनी रिलीज के 9वें दिन 5.25 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसके साथ ही इसकी टोटल कमाई पहुंच गई है 268.55 करोड़। दुनियाभर की बात करें तो इसने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बजट पर नजर डालें तो ये 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी है, ऐसे में 9 दिनों में ये कमाई नाकाफी लग रही है।

